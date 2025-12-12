Palak Tiwari Photos: पलक तिवारी का पिंक लहंगा लुक वायरल, ग्लैमर में मां श्वेता तिवारी को भी छोड़ा पीछे

Palak Tiwari Photos: श्वेता तिवारी अक्सर अपनी टाइमलेस खूबसूरती और फिटनेस के लिए सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी बेटी पलक तिवारी ने सबका ध्यान खींचा है। इस यंग डीवा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका फैशन गेम बेजोड़ है। पलक ने हाल ही में कई नई तस्वीरें शेयर की हैं, और फैंस उनके शानदार लुक की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। यहां बताया गया है कि उनका लेटेस्ट लुक शहर में क्यों चर्चा का विषय बन गया है।

पलक तिवारी ने पिंक लहंगे में सबका ध्यान खींचा

पलक ने इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह एक खूबसूरत पिंक लहंगा पहने हुए नज़र आ रही हैं। जैसे ही उन्होंने तस्वीरें अपलोड कीं, सोशल मीडिया पर आग लग गई—फैंस ने कमेंट सेक्शन में दिल, आग वाले इमोजी और अनगिनत तारीफ़ों की बाढ़ ला दी।

पलक के लहंगे को क्या खास बनाता है?

A post shared by Palak Tiwari (@palaktiwarii)



लहंगे में बारीक मिरर वर्क है, जो उनकी नेचुरल खूबसूरती को और भी खूबसूरत बना रहा है। मैचिंग स्लीवलेस डीप-नेक ब्लाउज़ के साथ, यह आउटफ़िट ग्लैमर का एक परफ़ेक्ट टच देता है, जिससे वह एक मॉडर्न प्रिंसेस जैसी लग रही हैं।

सॉफ्ट मेकअप और खुले बाल उनके लुक को और बेहतर बनाते हैं

पलक ने अपने लुक को सिंपल लेकिन सोफिस्टिकेटेड रखा।

सॉफ्ट, सटल मेकअप

मैचिंग इयररिंग्स

खुले, लहराते बाल

इन चीज़ों ने मिलकर उनके चार्म को और बढ़ा दिया—वह स्वर्ग से उतरी किसी परी से कम नहीं लग रही थीं।

फ़ैन्स पागल हो रहे हैं

पलक की फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं, और फ़ैन्स उन पर प्यार लुटा रहे हैं। कई यूज़र्स ने कमेंट किया कि पलक हर नए लुक के साथ और भी स्टाइलिश दिखती हैं। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि इस लुक में उन्होंने अपनी माँ श्वेता को पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया है।

हर पोज़ किलर

फ़ोटोज़ में, पलक एक के बाद एक शानदार पोज़ देती हैं— कभी ज़मीन पर शान से बैठी हुई

कभी कॉन्फिडेंस से खड़ी

उनके किलर एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज फ़ैन्स का दिल धड़काने के लिए काफ़ी हैं।

पिंक लहंगा, पिंक मेकअप और पिंक बैकग्राउंड — एक परफेक्ट लुक

इन तस्वीरों को और भी खास बनाने वाली बात है इनका लुक:

पिंक आउटफिट

पिंक टोन वाला मेकअप

पिंक बैकग्राउंड

कलर कोऑर्डिनेशन एक ड्रीमी विज़ुअल बनाता है जो उनकी खूबसूरती को और भी हाईलाइट करता है।

वर्क फ्रंट पर पलक तिवारी

पलक हाल ही में संजय दत्त और मौनी रॉय के साथ फिल्म ‘द भूतनी’ में नजर आई थीं। हालांकि फिल्म ने थिएटर में कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन फैंस को पलक की परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत पसंद आई।