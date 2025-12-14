Palak Tiwari Photos: ब्लैक टॉप–डेनिम में पलक तिवारी का कहर, हॉटनेस में मां श्वेता तिवारी को भी छोड़ा पीछे

Palak Tiwari Photos: टेलीविज़न की बहुत पसंद की जाने वाली “क्वीन” श्वेता तिवारी की बेटी और बॉलीवुड की उभरती हुई सेंसेशन में से एक, पलक तिवारी ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस अवतार से सबका ध्यान खींचा है। अपनी माँ की तरह, पलक ने भी स्टाइल और फ़ैशन की कला में महारत हासिल कर ली है।

उनकी लेटेस्ट वेकेशन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, उनके बोल्ड और कॉन्फिडेंट लुक को देखकर फ़ैन्स हैरान रह गए हैं—इतना कि लोगों ने मज़ाक में कहा कि उनकी तस्वीरें सर्दियों में भी किसी को भी पसीना दिला सकती हैं।

ब्लैक क्रॉप टॉप में पलक का ज़बरदस्त लुक

पलक ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और आसान फ़ैशन सेंस साफ़ दिख रहा है। तस्वीरों में, उन्हें मज़ेदार और बेफ़िक्र मूड में देखा जा सकता है—कभी प्यारी सी मुस्कान के साथ, तो कभी बोल्ड, ड्रामैटिक पोज़ देते हुए जो उनके चार्म को पूरी तरह से दिखाते हैं।

आउटफिट जिसने सबका ध्यान खींचा

फोटोज़ में, पलक ने ब्लैक क्रॉप्ड, फिटेड टॉप पहना है, जिसके साथ क्लासिक डेनिम जींस पहनी है। यह आउटफिट उनके टोन्ड फिगर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है। ब्लैक और डेनिम एक एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है, लेकिन पलक ने इसमें अपना बोल्ड ट्विस्ट जोड़ा है, जिससे लुक फ्रेश, स्टाइलिश और अल्ट्रा-ग्लैम बन गया है।

स्टाइलिश पोज़ जिन्होंने दिल जीत लिया

पलक का पोज़िंग गेम भी उतना ही ऑन पॉइंट है। उन्होंने मिनिमल मेकअप किया और बाल खुले रखे, जिससे उनकी नेचुरल ब्यूटी सेंटर स्टेज पर आ गई। उनकी दिलकश मुस्कान ने लुक को पूरा किया और फैंस को पूरी तरह से इम्प्रेस कर दिया।

यूज़र्स का कहना है, ‘हॉटनेस में अपनी मां से आगे’

श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस और ग्लैमरस अपील के लिए जानी जाती हैं, जो 40 पार करने के बाद भी बहुत छोटी एक्ट्रेस को कड़ी टक्कर दे रही हैं। हालांकि, पलक की लेटेस्ट फोटोज़ देखने के बाद, कई सोशल मीडिया यूज़र्स का मानना ​​है कि यंग एक्ट्रेस हॉटनेस और बोल्डनेस के मामले में अपनी मां से एक कदम आगे निकल गई हैं।

फैंस ने कमेंट्स में प्यार बरसाया

पलक की पोस्ट का कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया। एक फैन ने लिखा, “ये तस्वीरें जनवरी में भी किसी के भी पसीने छुड़ा सकती हैं!” दूसरे ने कमेंट किया, “पलक, तुम अपनी मां जितनी ही खूबसूरत और बोल्ड हो—अगर उससे भी ज़्यादा नहीं।”

उनका अब तक का बॉलीवुड सफर

‘किसी का भाई किसी की जान’ से फिल्मी डेब्यू करने वाली पलक तिवारी ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही एक मजबूत फैन बेस बना लिया था। तब से, वह जो भी पोस्ट शेयर करती हैं, वह इंटरनेट पर धूम मचा देती है, और तुरंत वायरल हो जाती है।

एक उभरता हुआ फैशन आइकन बनने की राह पर

हालांकि पलक ने अभी तक कोई बड़ी बॉक्स-ऑफिस हिट नहीं दी है, लेकिन उनका सोशल मीडिया स्टारडम टॉप एक्ट्रेस को टक्कर देता है। अपने बदलते फैशन सेंस और ट्रेंड-सेटिंग लुक्स से, वह फैंस को इम्प्रेस करती रहती हैं जो उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें साफ तौर पर साबित करती हैं कि पलक तिवारी बॉलीवुड की अगली फैशन क्वीन बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

Also Read: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल में थम गई ‘ही-मैन’ की सांसें