Palak Tiwari Photos: हल्दी सेरेमनी में पहुंचीं पलक तिवारी, ट्रेडिशनल लुक में ढाया कहर

Palak Tiwari Photos: एक्ट्रेस पलक तिवारी ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पर स्टाइलिश और खूबसूरत तस्वीरों की एक सीरीज़ शेयर करके सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है। तस्वीरों में, पलक ट्रेडिशनल आउटफिट में एलिगेंट पोज़ देती नज़र आ रही हैं, जिससे फैंस उनके ग्रेसफुल लुक से काफी इम्प्रेस हैं।

View this post on Instagram A post shared by Palak Tiwari (@palaktiwarii)

पलक अपनी दोस्त की हल्दी सेरेमनी में शामिल हुईं और अपने फॉलोअर्स को इस खास सेलिब्रेशन की झलक दिखाई। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मेरी दोस्त की शादी की हल्दी की तस्वीरें,” जिससे इस खुशी के फंक्शन की एक झलक मिली।

इस मौके के लिए, पलक ने पिंक और ग्रीन लहंगा चुना, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने अपने एथनिक लुक को गजरा और भारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी से पूरा किया, जिससे उनके लुक को एक परफेक्ट फेस्टिव टच मिला। उनके देसी अवतार को फैंस से बहुत प्यार मिल रहा है, जो कमेंट सेक्शन में उनकी एलिगेंस और चार्म की तारीफ कर रहे हैं।

पलक तिवारी अपने स्ट्रॉन्ग फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं, और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वह मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह के लुक्स को उतनी ही ग्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं। उनकी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिससे फैंस उनके खूबसूरत ट्रेडिशनल स्टाइल पर फिदा हो रहे हैं।

