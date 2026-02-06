Palak Tiwari Black Gown: पलक तिवारी ने लूटी महफिल, ब्लैक मरमेड गाउन में दिखीं बेहद ग्लैमरस

Palak Tiwari Black Gown: पलक तिवारी अक्सर अपने स्टाइलिश फैशन चॉइस के लिए ध्यान खींचती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक्ट्रेस हाल ही में एक इवेंट में ब्लैक वेलवेट मरमेड गाउन पहनकर पहुंचीं, और उनका ग्लैमरस लुक तुरंत चर्चा का विषय बन गया।
पलक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने मरमेड-इंस्पायर्ड लुक की कई तस्वीरें शेयर कीं, और फैंस उनके एलिगेंट और बोल्ड स्टाइल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
तस्वीरों में, पलक एक शानदार ब्लैक मरमेड गाउन पहने हुए दिख रही हैं जो उनके फिगर को परफेक्टली हाईलाइट कर रहा है। यह आउटफिट स्ट्रैपलेस और बॉडी-फिटेड है, जिसमें सेक्विन और सिल्वर स्टोन की एम्बेलिशमेंट वाली कर्व्ड नेकलाइन है जो पूरे लुक में चमक और लग्जरी का टच देती है। ड्रेस पर बारीक स्टोनवर्क को कॉम्प्लिमेंट करने के लिए, पलक ने गाउन के साथ डायमंड-स्टडेड नेकलेस पहना, जिसने उनके लुक के ग्लैमर को और बढ़ा दिया।
गाउन की कीमत
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस एलिगेंट ब्लैक वेलवेट मरमेड गाउन की कीमत लगभग 2.45 लाख रुपये है। यह आउटफिट, पलक की कॉन्फिडेंट स्टाइलिंग के साथ मिलकर, उनके फैंस को साफ तौर पर बहुत पसंद आया है।
फैंस को उनका लुक पसंद आया
पलक तिवारी के लेटेस्ट लुक को सोशल मीडिया पर बहुत प्यार मिल रहा है, फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने मरमेड गाउन को ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया। एक बार फिर, उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्हें किसी भी इवेंट में एक स्ट्रॉन्ग फैशन स्टेटमेंट देना आता है।
