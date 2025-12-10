Palak Tiwari Gown Photos: पलक तिवारी के हुस्न का जादू, फ्लोरल गाउन में अदाओं से ढाया कहर

Palak Tiwari Gown Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्टार-किड के टैग से बाहर निकलकर एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पलक को आखिरी बार रोमियो S3 में देखा गया था, लेकिन स्क्रीन के अलावा, वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस को अपने शानदार अपडेट्स से बांधे रखती हैं।

लड़कियां भी पलक के लुक पर फिदा हैं

View this post on Instagram A post shared by Palak Tiwari (@palaktiwarii)

पलक तिवारी अक्सर अपने फॉलोअर्स को ग्लैमरस फोटोज और वीडियोज से ट्रीट देती हैं। इस बार, उन्होंने एक खूबसूरत फ्लोरल गाउन में तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की, और उनके लुक ने न सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी पूरी तरह से इम्प्रेस कर दिया है। इस आउटफिट में उनकी एलिगेंस और चार्म को इग्नोर करना मुश्किल है।

फैंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं

अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में, पलक किलर एक्सप्रेशन्स और एफर्टलेस ग्रेस के साथ फ्लोरल गाउन फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। उनकी शानदार खूबसूरती और ज़बरदस्त स्टाइल ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है, जिससे उनके लिए उनकी तस्वीरों से नज़रें हटाना मुश्किल हो गया है।

सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़

जैसे ही तस्वीरें शेयर हुईं, लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। फैंस उनके ग्लैमरस अवतार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ ने उन्हें “प्रिंसेस” कहा, तो कुछ ने उन्हें “खूबसूरत डॉल” और “सेक्सी” बताया। एक यूज़र ने तो यह भी कमेंट किया कि वह “चॉकलेट लेडी” जैसी दिखती हैं, जो उनके प्यारे लेकिन सिज़लिंग लुक को पूरी तरह से दिखाता है।

पलक तिवारी ने अपना एक्टिंग करियर कब शुरू किया?

पलक ने 2021 में वेब सीरीज़ रोज़ी: द सैफ्रॉन चैप्टर से अपने एक्टिंग सफ़र की शुरुआत की। हालांकि, उसी साल हार्डी संधू के सुपरहिट म्यूज़िक वीडियो बिजली बिजली से उन्हें बहुत शोहरत मिली, जिससे वह घर-घर में मशहूर हो गईं।

सलमान खान के साथ बॉलीवुड डेब्यू

उन्होंने 2023 में सलमान खान की फ़िल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उसके बाद, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पलक को बाद में 2025 की फ़िल्म द भूतनी में देखा गया, जिससे इंडस्ट्री में उनकी जगह और मज़बूत हुई।

आखिरी फ़िल्म और आने वाला प्रोजेक्ट

पलक तिवारी को आखिरी बार रोमियो S3 (2025) में देखा गया था, जहाँ उन्होंने एक अहम रोल निभाया था। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो, उनके पास पाइपलाइन में द वर्जिन ट्री है, जिसमें वह संजय दत्त के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नज़र आएंगी। वेब सीरीज़ और म्यूज़िक वीडियो से शुरुआत करते हुए, पलक अब लगातार बड़ी फ़िल्मों में भी अपनी पहचान बना रही हैं।