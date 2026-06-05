Palak Tiwari: फ्लोरल आॅफ शोल्डर ड्रेस में पलक तिवारी ने दी समर वाइब्स

हॉट तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस

Palak Tiwari, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी पर्सनल और प्राफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक्ट्रेस बीते दिनों ओटीटी फिल्म लुक्खे में नजर आई थीं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी कई सारी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने क्रीम कलर की आॅफ शोल्डर ड्रेस में अपनी कई सारी खूबसूरत और हॉट तस्वीरें शेयर की हैं।

ड्रेस के साथ अटैच्ड लॉन्ग ट्रेल उनके इस पूरे आउटफिट को एक ड्रामेटिक और रॉयल टच दे रहा है। ज्वेलरी की बात करें तो उन्होंने गले में एक सिंपल और एलिगेंट डायमंड नेकलेस कैरी किया है, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा था। पलक ने अपना मेकअप काफी नेचुरल और मिनिमल रखा था। सॉफ्ट पिंक लिप्स और न्यूड टोन बेस उनके फीचर्स को निखार रहे थे।

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