Palak Tiwari Australia Photos: पलक तिवारी ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाई गर्मी, समुद्र के बीच बोल्ड पोज़ से फैन्स को किया हैरान

Palak Tiwari Australia Photos: बॉलीवुड अभिनेत्री पलक तिवारी एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से अपनी सिज़लिंग वेकेशन तस्वीरों से सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। सिर्फ़ 25 साल की उम्र में, पलक अपने आकर्षण और आत्मविश्वास से दिल जीतना बखूबी जानती हैं।

अपने ग्लैमरस अंदाज़ और दिलकश तस्वीरों के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने अपने फैन्स को बोल्ड तस्वीरों का एक नया सेट दिया है – और इंटरनेट पर इनकी चर्चा होती ही रहती है!

पलक का बोल्ड वेकेशन लुक

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपने ऑस्ट्रेलियाई वेकेशन की कई शानदार तस्वीरें शेयर कीं। टाइगर प्रिंट वाली शॉर्ट ड्रेस, ब्राउन जैकेट और कैज़ुअल कैप पहने, पलक ने सहज वेकेशन वाइब्स दिखाए। उनका फ़ैशन बिल्कुल सही था, और उनके पोज़ में चुलबुलापन और परिष्कार का बेहतरीन मिश्रण था।

समुद्र में आग लगाना

ऑस्ट्रेलिया की सड़कों से लेकर समुद्र के बीच तक, पलक तिवारी ने बेखौफ होकर अपने बोल्ड अंदाज़ को दिखाया। एक तस्वीर में, वह नाव पर लेटी हुई धूप सेंकती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी में, वह अपनी बाहें फैलाए, अपनी लाखों डॉलर की मुस्कान बिखेरते हुए और अपने सुडौल शरीर को दिखाते हुए पोज़ दे रही हैं।

रोमांच का एक संकेत

एक और तस्वीर में, पलक लाइफ जैकेट पहने एक पुल पर आत्मविश्वास से खड़ी हैं, जो कुछ आगामी साहसिक गतिविधियों की ओर इशारा कर रहा है। उनके कैप्शन उनकी तस्वीरों की तरह ही जीवंत थे – उन्होंने लिखा, “ज़मीन, समुद्र और आकाश – हर जगह 100% सुरक्षित। दुनिया में सिडनी जैसा कुछ नहीं है।”

कमेंट सेक्शन तुरंत प्यार और प्रशंसा से भर गया। प्रशंसकों ने दिल और आग वाले इमोजी भेजे, एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “आप बिल्कुल खूबसूरत और आकर्षक लग रही हैं,” जबकि एक अन्य ने टिप्पणी की, “सुंदर बच्ची!”

अपनी नवीनतम छुट्टियों की तस्वीरों के साथ, पलक तिवारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ़ एक स्टार किड नहीं हैं – वह एक पूर्ण विकसित फैशन और आत्मविश्वास की प्रतीक हैं जो दिलों और सुर्खियों, दोनों पर राज करना जानती हैं।