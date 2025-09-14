Retired Lieutenant General KJS Dhillon: पाकिस्तान का एयर डिफेंस कमजोर, हमारी मिसाइल भी नहीं रोक पाया: लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों

कहा- आॅपरेशन सिंदूर के वक्त बंकर में छिपे थे असीम मुनीर
भारतीय सेना से रिटायर हो चुके है लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों
Retired Lieutenant General KJS Dhillon, (आज समाज), नई दिल्ली: आॅपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर एक बंकर में छिप गए थे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस भी इतना कमजोर था कि हमारी एक भी मिसाइल को रोक नहीं सका। यह कहना है लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों का। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों भारतीय सेना से रिटायर हो चुके है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए यह खुलासा किया। ढिल्लों ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत ने आॅपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारत ने 10 मई को 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीकता से हमला किया।

पाकिस्तान का एयर डिफेंस इतना कमजोर था कि हमारी एक भी मिसाइल को रोक नहीं सका। वहीं आॅपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर एक बंकर में छिप गए थे। जंग खत्म होने के बाद जनता की नजरों से बचने के लिए खुद को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर लिया।

पाकिस्तान के एयरबेस को भी पहुंचाया नुकसान

यहीं नहीं भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में आतंकी ढांचे तबाह किए थे। साथ ही पाकिस्तान के एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया था। 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हुआ था।

पाक ने मांगी युद्ध विराम की भीख

केजेएस ढिल्लों ने कहा कि जब पाकिस्तान के डीजीएमओ 10 मई को दोपहर 3:35 बजे हमारे डीजीएमओ को फोन करते हैं और युद्धविराम की भीख मांगते ह, तो हमारे लिए यह जीत है। जब वे मध्यस्थता और युद्धविराम की मांग करते हुए अमेरिका या सऊदी अरब भागते हैं, तो यह जीत है। जब हम कहते हैं कि हम नीतिगत तौर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहते, तो यह जीत ही है।

