Pakistan tour of West Indies : वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में बिखरी दिखी पाकिस्तानी टीम

तीन एक दिवसीय मैच की सीरीज 2-1 से हारी, तीसरे मैच में मात्र 92 रन पर हुई ढेर

Pakistan tour of West Indies (आज समाज), खेल डेस्क : विश्व की कई क्रिकेट टीमें वर्तमान में अपने खराब दौर से गुजर रही हैं। उन टीमों में से एक पाकिस्तान की टीम भी है। 1992 विश्व कप विजेता रही की पाकिस्तान की टीम अब अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। प्रदर्शन एक दम से गिर रहा है। टीम पूरी तरह से टूटी और बिखरी दिखाई दे रही है। यही कारण है कि वर्तमान में वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम ने वहां पर 34 साल बाद एक दिवसीय सीरीज 2-1 से गवा दी। हालात यह रहे कि पाकिस्तान की टीम अंतिम मैच में 100 रन भी नहीं जुटा पाई।

1991 के बाद पहली सीरीज जीती वेस्ट इंडीज

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में 202 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद वनडे सीरीज जीती है। इससे पहले 1991 में जीत मिली थी। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने जीता था, उसके बाद वेस्टइंडीज ने दूसरे मैच को जीतकर सीरीज बराबर की थी। विंडीज के लिए शाई होप ने नाबाद 120 रन बनाए। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 92 रन पर आॅलआउट हो गई।

पाकिस्तान के पांच बल्लेबाज शून्य पर हुए आउट

पाक के 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके 295 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 92 रन पर ही सिमट गई। टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। बाबर आजम (9) एक बार फिर फ्लॉप हुए। पाक के लिए सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने नाबाद 23 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए जायडेन सील्स ने 6 विकेट लिए।

शाई होप बने प्लेयर ऑफ द मैच

होप प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप ने 94 बॉल पर नाबाद 120 रन बनाए। इसमें 5 छक्के और 10 चौके शामिल रहें। शाई होप को तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला। वहीं, जायडेन सील्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, उन्होंने दूसरे वनडे में 3 और पहले वनडे में 1 विकेट लिया था। इस सीरीज में उन्होंने कुल 10 विकेट लिए।

