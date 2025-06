Pakistani PM: भारत से वार्ता शुरू करवाने के लिए शहबाज शरीफ ने ट्रंप से की मदद की अपील

By

Pakistan Appeals Donald Trump To Help Talk With India, (आज समाज), इस्लामाबाद: आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है और अब उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के साथ वार्ता शुरू करवाने में मदद करने की अपील की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने राजधानी इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के साथ बातचीत शुरू करवाने के लिए प्रयास करने का ट्रंप से आग्रह किया। उन्होंने इस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट की भारत-पाक के बीच तनाव कम करने में भूमिका के लिए तारीफ भी की।

बिलावल के बयान के समर्थन में आया शहबाज का बयान

पाकिस्तानी पीएम का बयान पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के उस बयान के समर्थन में आया है जिसमें भुट्टो ने भारत-पाक के बीच संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी राष्टÑपति को श्रेय दिया गाय था। बिलावल ने दावा किया था कि ट्रंप के प्रयासों से ही भारत-पाक के बीच संघर्ष विराम संभव हुआ। अमेरिका इस संघर्ष विराम को बरकरार रखने में अगर पाकिस्तान की मदद करे तो उम्मीद की जा सकती है कि व्यापक बातचीत शुरू करवाने में अमेरिका की भूमिका हमारे लिए भी फलदायी होगी।

संघर्ष विराम समझौते में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं : भारत

भारत शुरू से इस बात से इनकार करता आया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाक के बीच संघर्ष विराम समझौते में किसी तरह की भूमिका निभाई है। द्विपक्षीय मुद्दों पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को भारत लगातार खारिज करता रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मौजूदा समय में अमेरिका में है और वह वहां के नेताओं को आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की करतूतों से अवगत करवा रहा है।

हम बंदूक तानने वालों से बात नहीं करेंगे : शशि थरूर

शशि थरूर ने दो टूक कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका हाल ही के दिनों से समझ गया है कि भारत का रवैया कि हमारे सिर के ऊपर बंदूक तानने पर पाकिस्तान के साथ किसी तरह की वार्ता नहीं होगी। कांग्रेस सांसद ने कहा, हम ऐसे लोगों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, जो हमारे सिर पर बंदूक तान रहे हैं।

अपने रोटवीलर बच्चों को काटने के लिए छोड़ देता है पाक

शशि थरूर ने कहा, यदि आपका पड़ोसी अपने रोटवीलर को आपके बच्चों को काटने के लिए खुला छोड़ देता है या आपके बच्चों से बुरा व्यवहार करता है और फिर वह कहता है कि चलो बात करते हैं तो यह संभव नहीं है। जब तक पाकिस्तान अपने उन रोटवीलर को कहीं बाहर न छोड़ आए या उन्हें बंद न कर दे तब तक उसके साथ बातचीत संभव नहीं है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की इस बयान की भी आलोचना की कि वह भी भारत की तरह आतंकवाद का शिकार है। शशि थरूर ने कहा, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल कह रहा है कि वह भी आतंकवाद के शिकार हैं। इतना ही नहीं पड़ोसी मुल्क का प्रतिनिधिमंडल यह भी कह रहा है कि उन्होंने भी आतंकवाद के चलते भारत से ज्यादा जानें गंवाई हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा, यह सब पाकिस्तान की अपनी करतूतों की वजह से हुआ है।

