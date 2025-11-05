Haris Rauf banned : नियम तोड़ने पर पाकिस्तानी तेज गेंदबाज पर लगा बैन

हारिस रऊफ ने एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ मैच में किया था नियमों का उल्लंघन

Haris Rauf banned (आज समाज), खेल डेस्क : इस साल खेला गया एशिया कप खेल के साथ-साथ भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान खिलाड़ियों के एक दूसरे के प्रति बर्ताव के लिए ज्यादा चर्चित हुआ। भारतीय टीम ने जहां पाकिस्तान के साथ मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम सदस्यों से बातचीत नहीं की वहीं उन्होंने किसी तरह से हैंड शेक इत्यादि भी नहीं किया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से उसके खिलाड़ियों ने भी कई आपत्तिजनक इशारे और प्रतिक्रियाएं मैच के दौरान मैदान में की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों की शिकायत भारतीय टीम प्रबंधन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से की।

ऐसी ही शिकायत पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी से की। इन्हीं शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अब आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन पर वित्तीय जुर्माना और प्रतिबंध लगाए गए हैं। बता दें कि, एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान की तीन बार भिड़ंत हुई थी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के फाइनल मैच में हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, लेकिन ट्रॉफी अब तक उन्हें नहीं मिली है।

पाकिस्तानी गेंदबाज पर दो मैच का प्रतिबंध

पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ को भारत के खिलाफ दो अलग-अलग मैचों में दो बार आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दो बार 30 प्रतिशत मैच फीस का जुमार्ना लगाया गया है। इसी के साथ उन्हें दो मैचों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसके चलते वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 और 6 नवंबर को होने वाले वनडे मैचों में नहीं खेल पाएंगे। रऊफ को पहले भारत के खिलाफ 14 सितंबर को खेले गए मैच में आर्टिकल 2.21 के तहत ‘खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने’ का दोषी पाया गया था। इसके लिए उन्हें 30 प्रतिशत मैच फीस का जुमार्ना और दो डिमेरिट अंक मिले। इसके बाद, भारत के खिलाफ एक और मैच में इसी अनुच्छेद का दोबारा उल्लंघन करने पर उन पर दोबारा 30 प्रतिशत का जुर्माना लगा और दो अतिरिक्त डिमेरिट अंक मिले।

सूर्य कुमार पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी आईसीसी ने 30 प्रतिशत मैच फीस का जुमार्ना लगाया है। सूर्यकुमार ने मैच के बाद भारतीय सेना के समर्थन में और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता जताते हुए बयान दिया था, जिसे ‘खेल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने’ वाला माना गया। इसके अलावा, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एक डिमेरिट अंक मिला है, जबकि अर्शदीप सिंह और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को चेतावनी मिली।

