Jammu-Kashmir Breaking News : राजौरी में एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ

भारतीय सेना ने की फायरिंग, विशेष तलाशी अभियान जारी

Jammu-Kashmir Breaking News (आज समाज), जम्मू-कश्मीर : पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से भारतीय सीमा में ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई। ज्ञात रहे कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले एक सप्ताह से लगातार ड्रोन घुसपैठ की कोशिश की गई है। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन मात्र दो मिनट में हथियार गिराकर वापस चले गए थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने इन हथियारों को बरामद कर लिया था लेकिन पिछले बार जब राजौरी के ही नौशहरा में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन घुसपैठ हुई थी तो सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई से वे तुरंत वापस लौट गए थे।

माना जा रहा है कि वे किसी तरह का सामान या हथियार गिराने में सफल नहीं हो पाए थे। इसी लिए उन्होंने एक बार फिर से राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की। सेना ने ड्रोन पर गोलीबारी की तो वे गायब हो गए। माना जा रहा है कि गोली से, ड्रोन या तो कहीं गिरे हैं या फिर पाकिस्तान की तरफ वापस चले गए। रविवार शाम को राजोरी, पुंछ और सांबा जिले में पाकिस्तानी ड्रोनों की घुसपैठ हुई थी।

केरी सेक्टर से हुई घुसपैठ की कोशिश

खराब मौसम और कोहरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। इस बार राजोरी के केरी सेक्टर के डूंग गाला और उसके बाद ठंडीकस्सी में ड्रोन देखे गए। केरी के डूंगा गाला में दो से तीन ड्रोन दिखते ही सेना ने उनपर गोलियां दागीं। इसके बाद ड्रोन गायब हो गए। इसके बाद ठंडीकस्सी में भी ड्रोन देखे गए जो थोड़ी देर बाद गायब हो गए। सेना ने लोगों से भी अपील की है कि वे सतर्क रहें और यदि कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो तत्काल सेना को सूचित करें।

9 जनवरी को सांबा सेक्टर में गिराए थे हथियार

ज्ञात रहे कि बीती 9 जनवरी को जम्मू के सांबा एरिया में देर रात पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन ने हथियारों की खेप गिराई। यह खेप सांबा सेक्टर के गांव पलूरा के नजदीक गिराई गई। हालांकि खराब मौसम का फायदा उठाते हुए ड्रोन तो पाकिस्तानी सीमा में सुरक्षित जाने में कामयाब रहा लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने गिराए गए हथियारों की खेप जब्त कर ली।

स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि देर रात करीब दो मिनट तक गांव पलूरा के ऊपर एक संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए देखा। ड्रोन के गायब होने के तुरंत बाद, स्थानीय पुलिस और सुरक्षाबलों को इसकी सूचना दी गई। सर्च आॅपरेशन के दौरान, सुरक्षाबलों ने ड्रोन के माध्यम से गिराए हथियार जब्त किए जिनमें 2 पिस्टल, 1 हैंड ग्रेनेड, 3 मैगजीन लगभग 16 पिस्टल राउंड थे।

ये भी पढ़ें : Weather Update : उत्तर भारत में अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड