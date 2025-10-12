Business News Update : आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलेगी वित्तीय सहायता

जल्द जारी हो सकती है 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वित्तीय संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल आने वाले कुछ दिन में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईमएफ) से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। जानकारी के अनुसार यह आर्थिक मदद 1.2 अरब डॉलर होगी। जोकि आर्थिक मोर्चे पर अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह समझौता वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के आगामी अमेरिका दौरे के दौरान संभव है। रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी खाते और बाढ़ से संबंधित नुकसान के सत्यापन पर सहमति जरूरी है। इसके अलावा, केंद्र और प्रांतीय खातों के बीच वित्तीय समायोजन को लेकर भी सहमति बननी बाकी है।

आईएमएफ की तरफ से यह बयान आया सामने

आईएमएफ ने जारी अपने एंड-आॅफ-मिशन स्टेटमेंट में कहा कि 37 महीने की विस्तारित फंड सुविधा की दूसरी समीक्षा और 28 महीने की आरएसएफ की पहली समीक्षा के तहत स्टाफ-लेवल एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगले महीने आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद दोनों कार्यक्रमों से कुल मिलाकर लगभग 1.2 अरब डॉलर की किश्त जारी हो सकती है।

आईएफएम की टीम कर चुकी पाकिस्तान का दौरा

आईएमएफ टीम ने 24 सितंबर से 8 अक्तूबर के बीच कराची और इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां विस्तारित फंड सुविधा (एऋऋ) की दूसरी समीक्षा और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (फरऋ) की पहली समीक्षा पर चर्चा हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समझौते के लगभग अंतिम चरण में दो महत्वपूर्ण वित्तीय तालिकाओं पर कुछ संशोधन बाकी हैं। अधिकारी ने कहा कि विदेशी प्रेषण से जुड़ा नया डेटा पाकिस्तान के बाहरी खाते को लेकर देश की स्थिति को और मजबूत करता है।

पाकिस्तानी सरकार को जारी करनी होगी सब्सिडी

आईएमएफ मिशन ने चेतावनी दी है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए समय पर सुधारात्मक कदम, विशेषकर टैरिफ समायोजन, बेहद जरूरी हैं। सरकार को वादे के अनुसार सब्सिडी जारी करनी होगी और उन प्रांतों को लंबित बिलों का भुगतान करना होगा जहां बाढ़ग्रस्त जिलों में उपभोक्ताओं के बिलों में छूट दी गई थी।

ये भी पढ़ें : US-China Tariff War : ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार डगमगाया