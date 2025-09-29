Asia Cup 2025 Final : कुलदीप और तिलक के आगे नतमस्तक हुई पाकिस्तानी टीम

कुलदीप यादव ने जहां अपनी स्पेल में चार विकेट झटके, वहीं तिलक की नाबाद पारी ने भारत को दिलाई जीत

Asia Cup 2025 Final (आज समाज), खेल डेस्क : गत रात्रि भारत और पाकिस्तान के बीच साऊदी अरब में हुआ एशिया कप का फाइनल रोमांच से भरपूर था। इस मैच में कभी भारत तो कभी पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई दिया। लेकिन अंत में बाजी मारते हुए भारतीय टीम ने एशिया कप अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 9वीं बार एशिया चैंपियन बनने का मान हासिल किया। इतनीा ही नहीं टीम इंडिया ने 2023 के बाद 2025 में लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है।

पाकिस्तान की शानदार शुरुआत फिर कुलदीप का जलवा

फाइनल में टॉस भारतीय कप्तान सूर्य यादव ने जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया। हालांकि पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन शुरुआत की और उसकी सलामी जोड़ी ने 10 ओवर में 84 रन की साझेदारी निभाई। हालांकि इसके बाद भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने वापसी की और पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ढेर कर दी। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने अपने चार ओवर के स्पेल में 30 रन देते हुए चार विकेट हासिल किए। इनमें एक ही ओवर में तीन विकेट भी शामिल थे।

भारतीय पारी को तिलक वर्मा ने संभाला

147 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआत में शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को मुकाबले में ला दिया। एक समय पाकिस्तानी टीम का पलड़ा भारी था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने चार ओवर में 20 रन के स्कोर पर अपने तीन बल्लेबाज खो दिए। जिनमें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव शामिल थे। इसके बाद पारी को तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने संभाला। तिलक ने 53 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए जिसके दम पर भारत ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

