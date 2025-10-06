कहा, वह भी हमारा हिस्सा, वहां के लोग कर रहे भारत में शामिल होने की मांग

Mohan Bhagwat (आज समाज), सतना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से दोहराया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) भी भारत का हिस्सा है और भारत को जल्द से जल्द अपने से अलग हुए हिस्से को दोबारा हासिल करना होगा। आरएसएस प्रमुख मध्यप्रदेश के सतना में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भागवत ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया है। जबकि वहां के लोग दशकों से भारत में आने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार उनकी आवाज को कुचल रही है।

पाकिस्तानी सेना ने विद्रोह दबाते हुए 10 लोगों को मार दिया

भागवत ने कहा कि अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तानी शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कुछ दिनों से हजारों की संख्या में स्थानीय लोग अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले सड़कों पर उतरकर आर्थिक राहत और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। तीन दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। आपको बता दें कि धीरकोट (बाग जिला) में चार प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने गोली मार दी। इसके अलावा मुअज्जफराबाद, दादयाल (मीरपुर) और चम्याती (कोहाला के पास) में भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं।

पीओके भी भारत का एक कमरा

इस दौरान मोहन भागवत ने पीओके को भारत के घर का एक कमरा बताया है, जिस पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है। भागवत ने कहा कि बहुत से सिंधी भाई यहां बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं। वे पाकिस्तान नहीं गए थे, वे अविभाजित भारत के थे। हालात ने हमें इस घर में भेज दिया, लेकिन वो घर और ये घर अलग नहीं हैं। पूरा भारत एक ही घर है, बस हमारे घर का एक कमरा किसी ने कब्जा लिया है । वहां मेरी मेज, कुर्सी और कपड़े रखे थे। अब समय आएगा, जब हमें वो कमरा वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने दिखाया कि भारत के सच्चे मित्र कौन हैं।

