Asia Cup 2025 Live News : पाकिस्तान क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजर रहा

पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के न होने पर पाकिस्तानी आॅलराउंडर ने दिया हैरानीजनक जवाब

Asia Cup 2025 Live News  (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया की सभी प्रमुख टीमें आजकल यूएई में जुटी हुई हैं। यहां पर वे आने वाले दिनों में शुरू हो रहे एशिया कप की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई इस प्रतियोगिता की तैयारी के तौर पर आपस में एक ट्राई सीरीज भी खेल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की टीम काफी कमजोर प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। हालांकि एशिया कप इस बार टी-20 प्रारूप में खेल जा रहा है तो कौन सी टीम विजेता बनकर उभरेगी इस बारे अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम काफी संघर्ष करती दिखाई दे रही है।

पाकिस्तानी टीम के बारे में ये बोले फहीम अशरफ

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है। टीम मैनेजमेंट ने कुछ सीनियर खिलाड़िों को आराम दिया है, जिनमें कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। पाकिस्तान की टीम मौजूदा समय में ट्राई सीरीज खेल रही हैं, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ मिली 18 रन से हार के बाद जब मीडिया ने ये सवाल किया कि क्या टीम बाबर और रिजवान को मिस कर रही हैं, तो इस दौरान पाकिस्तान के आॅलराउंडर फहीम अशरफ ने जो जवाब दिया जिससे हर कोई हैरान रह गया।

एक सवाल के जवाब में फहीम अशरफ ने कहा कि देखिए मैच के दौरान सिर्फ मैच का याद होता है कि मैच में कितने स्कोर चाहिए, और कितनी बॉल चाहिए। इधर बैठकर हमें घर वालों की भी याद नहीं आती है। लेकिन मैच के दौरान यही सोचते हैं कि पाकिस्तान को कैसे जितवाया जाए। उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ही ट्राई सीरीज स्क्वॉड से बाहर है और उन्हें आगामी एशिया कप के लिए भी टीम में जगह नहीं मिली।

14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान होंगे आमने-सामने

एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूनार्मेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूना में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।

