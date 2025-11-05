Today Hindi News : भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकता पाकिस्तान : मंडाविया

दोहा में विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री

Today Hindi News (आज समाज), नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए उसे सख्त चेतावनी दी है। ज्ञात रहे कि पाकिस्तान के राष्टÑपति ने दोहा में चल रहे विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में यह कहा था कि भारत पानी को एक हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है। पाकिस्तान के राष्टÑपति के बयान का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना था।

पाकिस्तानी राष्टÑपति के बयान के बाद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और इसका विरोध करते हुए पाकिस्तान को आइना दिखाया। केंद्रीय मंत्री नेकहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और उसे वैश्विक मंचों का दुरुपयोग करना बंद कर देना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग कर रहा पाकिस्तान

मंत्री मनसुख मंडाविया ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान भारतीय नागरिकों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त है, उन्होंने पड़ोसी देश को आत्मचिंतन करने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि भारत के खिलाफ इस प्रकार का दुष्प्रचार फैलाकर पाकिस्तान दुनिया का ध्यान सामाजिक विकास से हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग कर रहा है। भारत का इसे लेकर स्पष्ट मत है कि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान ने निरंतर शत्रुता और सीमा पार आतंकवाद के माध्यम से इस संधि की भावना को कमजोर किया है। इसके द्वारा भारत की वैध परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए संधि तंत्र का बार-बार दुरुपयोग किया है।

यह भी बोले मंडाविया

इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। खासकर तब जब वह भारत के नागरिकों के खिलाफ सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है। उसको अधिकार नहीं है कि वह किसी संप्रभु राष्ट्र की आंतरिक स्थितियों में हस्तक्षेप करें।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को आत्मचिंतन करना चाहिए और विकास से जुड़ी अपनी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना चाहिए, जिसकी वजह से वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद पर निर्भर हो गया है। पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग बंद करना चाहिए।

ये भी पढ़ें : Weather Update : पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड की शुरुआत