PAK W Vs ENG W World Cup: वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड से भिड़ेगा पाकिस्तान, अब तक एक भी जीत नहीं, कोलंबो में पहली बार होगा महामुकाबला

PAK W Vs ENG W World Cup: महिला वनडे विश्व कप के 16वें मैच में, इंग्लैंड आज कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे (भारतीय समयानुसार) पाकिस्तान से भिड़ेगा। इंग्लैंड की महिला टीम शानदार फॉर्म में है और उसने अब तक अपने तीनों मैच जीते हैं। 6 अंकों के साथ, वह अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। दूसरी ओर, पाकिस्तान अपने तीनों मैच हारकर सबसे निचले पायदान पर है।

कोलंबो में पहली बार वनडे मुकाबला

कोलंबो में इंग्लैंड और पाकिस्तान की महिलाओं के बीच यह पहला आमना-सामना होगा। ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तान ने वनडे में इंग्लैंड को कभी नहीं हराया है। 15 मुकाबलों में से, इंग्लैंड ने 13 जीते हैं, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे। दोनों टीमें आखिरी बार 2009 के विश्व कप में आमने-सामने हुई थीं, जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सिर्फ़ 78 रनों पर ऑलआउट कर दिया था और 8 विकेट से मैच जीत लिया था।

नेट साइवर-ब्रंट आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं

इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट शानदार फॉर्म में हैं और अपनी टीम की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। 3 मैचों में उन्होंने 94.30 के स्ट्राइक रेट से 149 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार शतक भी शामिल है। इस बीच, स्टार स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की गेंदबाज़ी का अहम हथियार रही हैं – उन्होंने 3 मैचों में 2.30 की इकॉनमी से 9 विकेट लिए हैं, जिससे वह टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड (10 विकेट) के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बन गई हैं।

सिदरा अमीन पाकिस्तान के लिए चमकीं

पाकिस्तान के लिए, सिदरा अमीन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है, उन्होंने 3 मैचों में 116 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार अर्धशतक भी शामिल है। गेंदबाजी में, डायना बेग पाकिस्तान की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं, उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, जिसमें भारत के खिलाफ शानदार 4 विकेट भी शामिल हैं।

पहले बल्लेबाजी के लिए फायदेमंद

कोलंबो में अब तक कुल 26 महिला वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें से 15 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि 10 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते हैं, जिससे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को थोड़ा फायदा होता है। इस मैदान पर चल रहे टूर्नामेंट का यह सातवाँ मैच होगा – पिछला मैच श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड के बीच हुआ था।

बारिश का खतरा

आज मौसम अहम भूमिका निभा सकता है। कोलंबो का तापमान 30.4°C के आसपास रहने की उम्मीद है, जिसमें बारिश की 61% संभावना और मैच के दौरान आर्द्रता लगभग 76% रहने की संभावना है।

संभावित प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड: टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेट कीपर), हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसे स्मिथ, लॉरेन बेल।

पाकिस्तान: मुनीबा अली, सदाफ शमास, सिदरा अमीन, अयमान फातिमा, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेट कीपर), रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग।