Pak-Afghan Conflict: सीमा पर तनाव के चलते पाकिस्तान में 700 रुपए बिक रहा टमाटर

Pakistan Afghanistan Conflict Impact, (आज समाज), इस्लामाबाद: पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पंगा लेना महंगा पड़ा है। पाक मीडिया के अनुसार पहले देश में बाढ़ से हुए नुकसान के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर तनाव के चलते अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले टमाटर की आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है और देश में रसोई का यह मुख्य हिस्सा 700 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा है।

कुछ सप्ताह पहले 100 रुपए बिक रहा था

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर-कराची सहित पाकिस्तान के अधिकतर बड़े सिटी में टमाटर के दाम रिकॉर्ड 700 रुपए पहुंच गए हैं। कुछ सप्ताह पहले इन शहरों में 100 रुपए एक किलो के हिसाब से बिक रहा था। टमाटर रसोई की सबसे जरूरी सब्जियों में एक है और इसकी कीमतों में बेहताशा वृद्धि ने आम लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है।

झेलम व गुजरांवाला में कीमतें सबसे अधिक

बता दें कि सीमा पर टेंशन के बाद अफगानिस्तान ने एक्सपोर्ट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है जिसके कारण समूचे पाकिस्तान, खास तौर पर देश के बड़े शहरों में टमाटर के अलावा और भी कई सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पंजाब के झेलम व गुजरांवाला में टमाटर सबसे महंगा बिक रहा है। गुजरांवाला में यह 575 रुपए प्रति किलो और झेलम में यह 700 रुपए प्रति किलो बिक रहा है।

सप्लाई में भारी कमी दाम बढ़ने का कारण : दुकानदार

रिपोर्ट्स के अनुसार मुल्तान में टमाटर 450 रुपए, फैसलाबाद और 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। वहीं लाहौर में एक किलो टमाटर 400 रुपए बिक रहा है। यह सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 175 रुपए से कहीं ज्यादा है। दुकानदारों के अनुसार सप्लाई में भारी कमी के कारण बाजारों में टमाटर के दाम बढ़ गए हैं।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार मार्ग बंद वजह

पेशावर में क्वेटा के कारोबारियों ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ व्यापार मार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार ईरानी का टमाटर भी बाजार में आ रहा है पर अफगान बॉर्डर बंद होने से सामान्य आपूर्ति प्रभावित हुई है। कारोबारियों के साथ ही आम लोगों ने भी सरकार से कीमतों पर जल्द काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है।

