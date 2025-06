Pahalgam Terror Attack: एनआईए ने आतंकियों को पनाह देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया

By

आतंकियों ने 22 अप्रैल को कर दी थी 26 लोगों की हत्या

NIA Arrested Two Men In Connection With Pahalgam Attack, (आज समाज), श्रीनगर: पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को पनाह देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है आतंकियों ने पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को 26 लोगों (पर्यटक) की हत्या कर दी थी। 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

तीन सशस्त्र आंकियों की पहचान का खुलासा किया

एनआईए अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पहलगाम के हिल पार्क का बशीर अहमद जोथर (Bashir Ahmad Jothar) और बटकोट का परवेज अहमद जोथर (Parvaiz Ahmad Jothar) है। देश के इन दुश्मनों ने हमले में शामिल तीन सशस्त्र आंकियों की पहचान का खुलासा किया है। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि हमलावर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे।

भोजन तथा रसद सहायता प्रदान करने का भी आरोप

एनआईए अधिकारियों ने आज बताया कि बशीर अहमद और परवेज अहमद पर तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को कथित तौर पर शरण देने के अलावा उन्हें भोजन तथा रसद सहायता प्रदान करने का भी आरोप है। भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में 26 पर्यटकों की हत्या करने वाले 3 आतंकवादियों के ठिकानों के बारे में दो सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों के बीच इस बात पर मतभेद है कि क्या हमलावर 22 मई को किश्तवाड़ इलाके में मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान भाग गए हैं या त्राल इलाके में छिपे हुए हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

एनआईए की पहली गिरफ्तारी

आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी एनआईए द्वारा बशीर अहमद और परवेज अहमद की पहली गिरफ्तारी है, जो हमले के ठीक दो महीने बाद हुई है। पहलगाम हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया था। एनआईए ने एक बयान जारी कर कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले में जांच एजेंसी ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, उन आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है है, जिन्होंने इस भयावह हमले को अंजाम दिया था।

