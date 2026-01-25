Padma Awards: 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार का ऐलान

धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, रोहित शर्मा को मिलेगा पद्मश्री सम्मान
Padma Awards, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। ये पुरस्कार अलग-अलग क्षेत्रों में खास और बेहतरीन सेवा देने वाले लोगों को दिए जाते हैं। ये सम्मान तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री।
ये पुरस्कार अलग-अलग क्षेत्रों/गतिविधियों में दिए जाते हैं, जैसे – कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, आदि। ‘पद्म विभूषण’ असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; ‘पद्म भूषण’ उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए और ‘पद्म श्री’ किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है।
पद्म विभूषण
- धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) (कला)
- केटी थॉमस (सार्वजनिक मामलों)
- एन राजम (कला)
- पी नारायणन (साहित्य और शिक्षा)
- वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत) (सार्वजनिक मामलों)
पद्म भूषण
- अल्का याग्निक (कला)
- भगत सिंह कोश्यारी (सार्वजनिक मामलों)
- कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी (चिकित्सा)
ममूटी (कला)
- डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु (चिकित्सा)
- पीयूष पांडेय (मरणोपरांत) (कला)
- एस के एम मैइलानंदन (सामाजिक कार्य)
- शतावधानी आर गणेश (कला)
- शिबु सोरेन (मरणोपरांत) (सार्वजनिक मामलों)
- उदय कोटक (व्यापार और उद्योग)
- वीके मल्होत्रा (मरणोपरांत) (सार्वजनिक मामलों)
- वेल्लप्पल्ली नटेसन (सार्वजनिक मामलों)
- विजय अमृतराज (खेल)
पद्म श्री-
- ए ई मुथुनायगम (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- अनिल कुमार रस्तोगी (कला)
- अंके गौड़ा एम. (सामाजिक कार्य)
- आर्मिडा फर्नांडीज (चिकित्सा)
- अरविंद वैद्य (कला)
- अशोक खड़े (व्यापार और उद्योग)
- अशोक कुमार सिंह (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- अशोक कुमार हलदर (साहित्य और शिक्षा)
- बलदेव सिंह (खेल)
- भगवानदास रायकवार (खेल)
- भरत सिंह भारती (कला)
- भिकल्या लाडक्या धिंडा (कला)
- विश्व बंधु (मरणोपरांत) (कला)
- बृज लाल भट्ट (सामाजिक कार्य)
- बुद्ध रश्मि मणि (अन्य- पुरातत्त्व)
- बुधरी ताती (सामाजिक कार्य)
- चंद्रमौली गद्दामनगु (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- चरण हेमब्रम (साहित्य और शिक्षा)
- चिरंजी लाल यादव (कला)
- दीपिका रेड्डी (कला)
- धार्मिकलाल चुनीलाल पंड्या (कला)
- गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद (कला)
- गफरूद्दीन मेवाती जोगी (कला)
- गंभीर सिंह योन्जोन (साहित्य और शिक्षा)
- गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत) (कला)
- गायत्री बालासुब्रमण्यम और रंजनी बालासुब्रमण्यम (कला)
- गोपाल जी त्रिवेदी (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- गुडुरु वेंकट राव (चिकित्सा)
- एचवी हांडे (चिकित्सा)
- हैली वार (सामाजिक कार्य)
- हरि माधव मुखोपाध्याय (मरणोपरांत) (कला)
- हरिचरण सैकिया (कला)
- हरमनप्रीत कौर भुल्लर (खेल)
- इंदरजीत सिंह सिद्धू (सामाजिक कार्य)
- जनार्दन बापूराव बोथे (सामाजिक कार्य)
- जोगेश देउरी (अन्य- कृषि)
- जूजर वासी (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- ज्योतिष देबनाथ (कला)
- के पजनीवेल (खेल)
- के रामासामी (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- के विजय कुमार (सिविल सेवा)
- कविंद्र पुरकायस्थ (सार्वजनिक मामलों)
- कैलाश चंद्र पंत (साहित और शिक्षा)
- कलामंडलम विमला मेनन (कला)
- केवल कृष्ण ठकराल (चिकित्सा)
- खेम राज सुंदरियाल (कला)
- कोल्लकल देवकी अम्मा जी (सामाजिक कार्य)
- कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
कुमार बोस (कला)
- कुमारसामी थंगराज (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- प्रो. (डॉ.) लार्स-क्रिश्चियन कोच (कला)
- ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा (साहित्य और शिक्षा)
- माधवन रंगनाथन (कला)
- मगंती मुरली मोहन (कला)
- महेंद्र कुमार मिश्रा (साहित्य और शिक्षा)
- महेंद्र नाथ रॉय (साहित्य और शिक्षा)
- मामिदला जगदीश कुमार (साहित्य और शिक्षा)
- मंगला कपूर (साहित्य और शिक्षा)
- मीर हाजीभाई कासमभाई (कला)
- मोहन नागर (सामाजिक कार्य)
- नारायण व्यास (अन्य- पुरातत्त्व)
- नरेश चंद्र देव वर्मा (साहित्य और शिक्षा)
- नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला (सामाजिक कार्य)
- नुरुद्दीन अहमद (कला)
- ओथुवर थिरुथानी स्वामीनाथन (कला)
- डॉ. पद्मा गुरमेट (चिकित्सा)
- पालकोंडा विजय आनंद रेड्डी (चिकित्सा)
- पोखिला लेकथेपी (कला)
- डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे (साहित्य और शिक्षा)
- प्रतीक शर्मा (चिकित्सा)
- प्रवीण कुमार (खेल)
- प्रेम लाल गौतम (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- प्रसेनजीत चटर्जी (कला)
- डॉ. पुनिया मूर्ति नटेसन (चिकित्सा)
- आर कृष्णन (मरोपरांत) (कला)
- आर वी एस मणि (सिविल सेवा)
- रबिलाल टुडू (साहित्य और शिक्षा)
- रघुपत सिंह (अन्य- कृषि)
- रघुवीर तुकाराम खेडकर (कला)
- राजस्थपति करिअप्पा गौंडर (कला)
- राजेंद्र प्रसाद (चिकित्सा)
- रामा रेड्डी मामिडी (मरणोपरांत) (अन्य- पशुपालन)
- राममूर्ति श्रीधर (अन्य- रेडियो ब्रॉडकास्टिंग)
- रामचन्द्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले (चिकित्सा)
- रतिलाल बोरिसागर (साहित्य और शिक्षा)
- रोहित शर्मा (खेल)
- एस जी सुशीलाम्मा (सामाजिक कार्य)
- सांग्युसांग एस पोंगेनर (कला)
- निरंजन दास (अन्य- अध्यात्म)
- सरत कुमार पात्रा (कला)
- सरोज मंडल (चिकित्सा)
- सतीश शाह (मरणोपरांत) (कला)
- सत्यनारायण नुवाल (व्यापार और उद्योग)
- सविता पूनिया (खेल)
- प्रोफेसर शफी शौक (साहित्य और शिक्षा)
- शशि शेखर वेमपति (साहित्य और शिक्षा)
- श्रीरंग देवबा लाड (अन्य- कृषि)
- शुभा वेंकटेश अयंगर (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- श्याम सुंदर (चिकित्सा)
- सिमांचल पात्रो (कला)
- शिवशंकरी (साहित्य और शिक्षा)
- डॉ. सुरेश हनागवाड़ी (चिकित्सा)
- स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज (सामाजिक कार्य)
- टीटी जगन्नाथन (मरणोपरांत) (व्यापार और उद्योग)
- तगा राम भील (कला)
- तरुण भट्टाचार्य (कला)
- टेची गुबिन (सामाजिक कार्य)
- तिरुवरुर भक्तवत्सलम (कला)
- तृप्ति मुखर्जी (कला)
- वीझिनाथन कामकोटि (विज्ञान और इंजीनियरिंग)
- वेम्पति कुटुम्ब शास्त्री (साहित्य और शिक्षा)
- व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली (मरणोपरांत) (खेल)
- युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत) (कला)