P Chidambaram Statement : अमेरिकी दबाव के कारण हम 26/11 हमले का जवाब नहीं दे पाए : पी चिदंबरम

P Chidambaram Statement | आज समाज नेटवर्क । नई दिल्ली। देश की पूर्व मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने एक बड़ा ख्ुालासा किया है। चिदंबरम का कहना है कि मुंबई 26/11 आतंकी हमले के बाद उनके मन में बदला लेने का विचार आया था और वह बदला लेना भी चाहते थे लेकिन तत्कालीन सरकार ने सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला लिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो में चिदंबरम साफ कहते नजर आ रहे हैं कि पाक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला अंतरराष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण लिया गया था। उस आतंकी हमले में 175 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थ। 60 घंटों तक आतंकवादियों ने मुंबई की सड़कों, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताज होटल में कहर बरपाया था।

चिंदबरम ने कहा कि आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार पर पूरी दुनिया का दबाव था। हर कोई हमें जवाबी कार्रवाई न करने के लिए समझा रहा था। उस समय अमेरिका की विदेश मंत्री दिल्ली भी आई और एक्शन न लेने की बात कही।

उन्होंने बताया कि इस बारे में कार्रवाई के लिए पीएम व अन्य लोगों से चर्चा की गई थी। जिस पर विदेश मंत्रालय का कहना था कि हम पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं कर सकते। जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई न करने का फैसला लिया।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शेयर की इंटरव्यू की क्लिप

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से चिदंबरम के इंटरव्यू की क्लिप को शेयर किया और लिखा कि पूर्व गृहमंत्री ने मान लिया है कि मुंबई हमले को विदेशी ताकतों के दबाव के चलते सही से हैंडल नहीं किया गया।

वहीं एक और भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि चिदंबरम पहले तो मुंबई हमलों के बाद गृह मंत्री का पद संभालने को लेकर हिचकिचा रहे थे, वे पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन बाकी लोग भारी पड़ गए।

