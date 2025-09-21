Namo Yuva Run : गुरुग्राम में 10 हजार से अधिक युवाओं ने नमो युवा रन में दौड़ लगा दिया नशामुक्त समाज का संदेश

10 हजार से अधिक युवाओं ने नमो युवा रन में लिया भाग

केंद्रीय विद्युत व आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। गुरुग्राम में रविवार को नमो युवा रन के जरिए नशामुक्त समाज का बुलंद संदेश दिया। लेजर वैली पार्किंग से शुरू हुई इस भव्य दौड़ में 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लिया। दौड़ का केंद्रीय विद्युत व आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह और युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौरव गौतम भी उपस्थित रहे।

हरियाणा का युवा आज न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी प्रतिभा और परिश्रम का परचम लहरा रहा है

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नमो युवा रन में सहभागी बने हजारों युवाओं से आह्वान किया कि वे नशामुक्त समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि नशा किसी भी व्यक्ति की क्षमता को नष्ट करता है और समाज को कमजोर बनाता है। यदि युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और कौशल विकास की ओर ध्यान देंगे तो न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि पूरा समाज एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा।मनोहर लाल ने कहा कि यदि देश युवा है तो उसका भविष्य भी युवा ही होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी आधार पर देश का प्रत्येक जिला और प्रदेश विकास की नई ऊँंाइयों को छू सकता है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का युवा आज न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी प्रतिभा और परिश्रम का परचम लहरा रहा है।

जीवन में मेहनत की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ-साथ स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है

खेल, शिक्षा, तकनीक और उद्योग जैसे क्षेत्रों में हरियाणा के युवाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास ही युवाओं की असली शक्ति है। यदि युवा शिक्षा और कौशल के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में उनका योगदान सबसे अहम होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीवन में मेहनत की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ-साथ स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में योग को अवश्य अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनमें युवाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था-उठो और जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, रुकना मत। आज के युवाओं को भी उनके इन विचारों से प्रेरणा लेकर आगे बढऩा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता का महाअभियान चलाकर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इस दिशा में समाज के हर वर्ग को सहयोग देना होगा।

