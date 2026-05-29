AI से लैस Oura Ring 5 की धमाकेदार एंट्री, अब स्मार्ट रिंग बताएगी हेल्थ का पूरा हाल

Oura Ring 5 : Oura ने ऑफिशियली Oura Ring 5 को लॉन्च किया है, जो इसके स्मार्ट रिंग लाइनअप का लेटेस्ट एडिशन है। नया वियरेबल ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, अपग्रेडेड सेंसर, एडवांस्ड हेल्थ-मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी और AI-पावर्ड वेलनेस फीचर्स के साथ आता है, जिसका मकसद यूज़र्स की ओवरऑल वेलबीइंग के बारे में गहरी जानकारी देना है।

कंपनी के मुताबिक, Oura Ring 5 अपने पिछले मॉडल, Oura Ring 4 से काफी छोटा है, जबकि यह कई हेल्थ मेट्रिक्स में बेहतर एक्यूरेसी और बेहतर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी देता है।

Oura Ring 5 की कीमत और अवेलेबिलिटी

यूनाइटेड स्टेट्स में, Oura Ring 5 की कीमत सिल्वर और ब्लैक फिनिश के लिए $399 है। वहीं, गोल्ड, स्टील्थ, ब्रश्ड सिल्वर और डीप रोज़ वेरिएंट $499 में अवेलेबल हैं।

स्मार्ट रिंग साइज़ 6 से 13 में मिलती है, और बॉक्स में साइज़-स्पेसिफिक चार्जिंग डॉक भी शामिल है। Oura ने अभी तक इंडियन मार्केट के लिए ऑफिशियल कीमत या उपलब्धता की जानकारी नहीं दी है।

कस्टमर डिवाइस को Oura की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ Amazon, Best Buy, Costco, Target, Walmart और दूसरे इंटरनेशनल रिटेलर्स जैसे कुछ ग्लोबल रिटेल पार्टनर्स से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।

रिंग के साथ, कंपनी ने एक स्टैंडअलोन Oura Ring 5 चार्जिंग केस भी पेश किया है, जिसकी कीमत $99 है। इसके अलावा, यूज़र्स को प्रीमियम फीचर्स और पर्सनलाइज़्ड जानकारी पाने के लिए Oura मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होगी, जिसकी कीमत $5.99 प्रति महीना या $69.99 सालाना है।

Oura Ring 5 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Oura Ring 5 हल्के टाइटेनियम से बना है और इसमें एक रीडिज़ाइन किया गया स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह पिछली जेनरेशन से 40 परसेंट तक छोटा है। ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, रिंग में बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस के लिए एक मज़बूत फिजिकल वेपर डिपोजिशन (PVD) कोटिंग शामिल है।

इस वियरेबल में IP68 रेटिंग है और यह 100 मीटर तक वॉटर रेजिस्टेंस देता है, जो इसे रोज़ाना इस्तेमाल, वर्कआउट और स्विमिंग एक्टिविटीज़ के लिए सही बनाता है।

अंदर से, Oura ने एक नया सिग्नल आर्किटेक्चर पेश किया है जिसमें लो-प्रोफ़ाइल सेंसर डोम, अपग्रेडेड LED और 12 बेहतर सिग्नल पाथवे हैं। यह सेटअप अलग-अलग उंगलियों के आकार और स्किन टोन पर बेहतर एक्यूरेसी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हेल्थ रडार और ब्लड प्रेशर इनसाइट्स

Oura Ring 5 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक हेल्थ रडार का इंट्रोडक्शन है, जो कंपनी की पिछली सिम्पटम रडार टेक्नोलॉजी पर बना एक प्रोएक्टिव हेल्थ-मॉनिटरिंग प्लेटफ़ॉर्म है।

यह फ़ीचर लगातार बायोमेट्रिक ट्रेंड्स को एनालाइज़ करता है और इसमें अभी ये शामिल हैं:

ब्लड प्रेशर सिग्नल, जो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन से जुड़े पैटर्न की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। नाइटटाइम ब्रीदिंग मॉनिटरिंग, जो नींद के दौरान पता चली सांस की अनियमितताओं का 30-दिन का ओवरव्यू देता है।

इन टूल्स का मकसद यूज़र्स को संभावित हेल्थ बदलावों को बेहतर ढंग से समझने और लंबे समय के वेलनेस ट्रेंड्स को मॉनिटर करने में मदद करना है।

AI-पावर्ड हेल्थ और फ़िटनेस फ़ीचर्स

Oura Ring 5 में लाइव एक्टिविटी ट्रैकिंग भी इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे यूज़र्स Oura ऐप के ज़रिए रियल टाइम में वर्कआउट मॉनिटर कर सकते हैं।

अपने मेटाबोलिक हेल्थ इकोसिस्टम को बढ़ाते हुए, Oura ने GLP-1 इनसाइट्स को जोड़ा है। यह एक ऐसा फीचर है जो खास तौर पर GLP-1 दवाएं लेने वाले यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे उन्हें अपनी हेल्थ जर्नी को बेहतर ढंग से ट्रैक करने और समझने में मदद मिलती है।

अतिरिक्त वेलनेस फीचर्स में शामिल हैं: Oura Health Records, जो क्लिनिकल हेल्थ डेटा को सेंसर-बेस्ड इनसाइट्स के साथ जोड़ता है।AI-पावर्ड हेल्थ असिस्टेंस, जिसे Counsel Health के साथ मिलकर बनाया गया है।

एक अपग्रेडेड एडवाइजर AI सिस्टम जो पर्सनलाइज़्ड हेल्थ रिकमेंडेशन और वेलनेस गाइडेंस देता है।

नए लोकेट और डेटा कंट्रोल फीचर्स

Oura ने एक नया लोकेट फीचर भी जोड़ा है जो यूज़र्स को खोई हुई अंगूठियां और चार्जिंग केस ढूंढने में मदद करता है। इस बीच, एक नया डेटा डिलीशन टूल यूज़र्स को खास पीरियड्स से चुना हुआ हेल्थ डेटा हटाने की सुविधा देता है, जिससे ज़्यादा प्राइवेसी और कंट्रोल मिलता है।

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि हेल्थ रडार, ब्लड प्रेशर सिग्नल, नाइटटाइम ब्रीदिंग मॉनिटरिंग और GLP-1 इनसाइट्स जून 2026 से भारत में एलिजिबल यूज़र्स के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, बशर्ते वे Oura ऐप का इस्तेमाल इंग्लिश में करें। लाइव एक्टिविटी ट्रैकिंग, लोकेट और डेटा डिलीशन जैसे फीचर्स 4 जून से ग्लोबल रोलआउट के लिए शेड्यूल किए गए हैं।

एडवांस्ड सेंसर, AI-ड्रिवन हेल्थ इंटेलिजेंस और बेहतर वेलनेस ट्रैकिंग के कॉम्बिनेशन के साथ, Oura Ring 5 खुद को वियरेबल टेक्नोलॉजी मार्केट में अभी मौजूद सबसे ज़्यादा फीचर वाली स्मार्ट रिंग्स में से एक बनाता है।