West Asia Crisis : हमारा लक्ष्य ईरान की घेराबंदी रोकना : रूबियो

होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान

West Asia Crisis (आज समाज), वॉशिंगटन : अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य की आपराधिक और विनाशकारी घेराबंदी कर रहा है। उन्होंने कहा कि होर्मुज में फंसे जहाजों पर ईरान बिना किसी वजह के हमले कर रहा है और गोलियां चला रहा है।

इन जहाजों और देशों का इस पूरे विवाद से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य फारस की खाड़ी में फंसे 87 देशों के लगभग 23,000 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना है। रूबियो ने कहा कि ईरानी शासन ने इन निर्दोष लोगों को वहां बंधक जैसी स्थिति में रखा है।

हमसे कई देशों ने मदद मांगी है

रुबियो ने कहा कि कई देशों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर अमेरिका से मदद मांगी थी। वे चाहते थे कि उनके जहाजों को आजाद कराया जाए और समुद्री रास्ते पर आवाजाही फिर से शुरू हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन अपीलों को स्वीकार किया है। उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि वे फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाएं और उन्हें बाहर निकालें। रूबियो ने इसे होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की आर्थिक आगजनी को अब खत्म किया जाएगा।

होर्मुज नहीं चलेगी ईरान की मर्जी

उन्होंने आगे कहा, ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर अपनी मर्जी चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने ईरान की कार्रवाई को आपराधिक कृत्य बताते हुए कहा कि कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ के शुरूआती चरणों में अमेरिकी झंडे वाले व्यापारिक जहाज सफलतापूर्वक इस रास्ते से गुजर चुके हैं। अब अमेरिकी सेना इस सुरक्षा घेरे को और बढ़ा रही है ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनने से बचाया जा सके।

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