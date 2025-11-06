PM Modi News : हमारी बेटियां हमारा गौरव हैं : पीएम

प्रधानमंत्री से उनके आवास पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने की मुलाकात, टीम सदस्यों ने पीएम से साझा किए विश्व कप के किस्से

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : हमारी बेटियां हमारा गौरव हैं और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा साबित होंगी। यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों से मुलाकात के दौरान कहे। ज्ञात रहे कि विश्वकप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला टीम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद जहां टीम की सभी सदस्य गदगद नजर आर्इं वहीं उनका आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया।

पीएम ने दी टीम को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के दौरान भारतीय महिला टीम को उनके शानदार खेल और विश्व कप जीतने के लिए बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ की। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ कई यादगार लम्हे साझा किए। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने 2017 के विश्वकप फाइनल की यादें भी ताजा कीं, जब भारत फाइनल में इंग्लैंड से हार गया था। उन्होंने बताया कि तब भी पीएम मोदी ने टीम से मुलाकात कर उन्हें निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी थी।

2017 में पीएम का संदेश बना ताकत : दीप्ति शर्मा

टीम की स्टार आॅलराउंडर और विश्वकप 2025 की प्लेयर आॅफ द सीरीज दीप्ति शर्मा ने बताया कि वह प्रधानमंत्री से दोबारा मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। उन्होंने कहा कि 2017 में पीएम मोदी द्वारा दिया गया ‘लगातार मेहनत करते रहो’ वाला संदेश उनके करियर का टर्निंग प्वॉइंट बना। दीप्ति ने इस टूर्नामेंट में 215 रन बनाए और 22 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

अमरजोत के कैच की भी सराहना की

प्रधानमंत्री ने फाइनल मैच में अमनजोत कौर के यादगार कैच की भी तारीफ की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘यह ऐसा फंबल है जिसे देखना मुझे पसंद है।’ अमनजोत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान एल. वोलवार्ट का महत्वपूर्ण कैच पकड़ा था, जो 98 गेंदों में 101 रन बनाकर खेल रही थीं। उनके आउट होने के बाद भारत की जीत लगभग तय हो गई थी।

