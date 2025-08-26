Asia Cup 2025 : बुमराह को चोट से बचाना हमारा लक्ष्य : अगरकर

भविष्य में भारतीय खिलाड़ी के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर बोले भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता

Asia Cup 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय टीम का आने वाले दिनों में व्यस्त कार्यक्रम है। उसे न केवल देश से बाहर जाकर कई टूर्नामेंट में भाग लेना है बल्कि कई सीरीज की मेजबानी भी करनी है। फिलहाल टीम इंडिया एशिया कप की तैयारी में जुटी हुई है। एक तरफ जहां भारतीय टीम का लक्ष्य एशिया कप में ट्राफी जीतना होगा वहीं यह भी देखना होगा की खिलाड़ियों को चोटिल होने से कैसे बचाया जाए।

वहीं इस संबंधी बात करते हुए मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम में जसप्रीत बुमराह का लंबे समय तक होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह एक चैंपियन गेंदबाज है और हमारा यह लक्ष्य है कि हम लंबे समय तक टीम के लिए उसकी सेवाएं लेते रहें। बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर अगरकर ने कहा कि बुमराह के लिए प्लांस में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि बुमराह सभी बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहें।

इंगलैंड दौरे के दौरान खेले थे केवल तीन मैच

बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के 5 में से 3 मैच ही खेल सके थे। अगरकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई लिखित योजना है। बेशक, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद अच्छा ब्रेक मिला है। टीम प्रबंधन या फिजियो या संबंधित लोग हमेशा संपर्क में रहते हैं। अभी ही नहीं बल्कि चोट लगने से पहले भी हम उसका ध्यान रखते थे, क्योंकि हमें पता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है। अगरकर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बुमराह को भविष्य के महत्वपूर्ण मैचों के लिए उपलब्ध रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वे सभी बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहे। मैं जानता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हर मैच बड़ा होता है, लेकिन वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या इंग्लैंड, आॅस्ट्रेलिया जैसी बड़ी सीरीज होती हैं। हम चाहते हैं कि वह हर समय उपलब्ध रहे।

अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज

अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के नजदीक होने के कारण एशिया कप में बुमराह के खेलने पर संशय था, लेकिन चयनकर्ताआों ने उन्हें चुनने का फैसला किया। अगरकर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह को भी स्पष्ट निर्देश है कि यदि वह किसी मैच में शारीरिक रूप से असहज महसूस करें तो टीम से हट जाएं क्योंकि ऐसे चैंपियन खिलाड़ी को यदि कोई गंभीर चोट लगती है तो उसका परिणाम सारी टीम को भुगतना पड़ता है।

ये भी पढ़ें : Cricket World Cup 2027 : वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी