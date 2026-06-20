OTT Releases: क्राइम-थ्रिलर के शौकीनों के लिए खुशखबरी, OTT पर आ गई हैं ये धांसू फिल्में और सीरीज

By
Mohit Saini
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OTT Releases: क्राइम-थ्रिलर के शौकीनों के लिए खुशखबरी, OTT पर आ गई हैं ये धांसू फिल्में और सीरीज
OTT Releases: क्राइम-थ्रिलर के शौकीनों के लिए खुशखबरी, OTT पर आ गई हैं ये धांसू फिल्में और सीरीज

OTT Releases: सिनेमा हॉल में फिल्मों की जबरदस्त बारिश होगी। कई ऐसी फिल्में जिनका लंबे समय से इंतजार था, अब दस्तक दे रही हैं, जी हां, आज कॉकटेल 2 से लेकर बालन – द बॉय हू हेटेड टॉय स्टोरी जैसी कई बेहतरीन फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं। ऐसे में अगर आपके पास सिनेमा हॉल जाने का समय नहीं है, तो आप घर बैठे भी OTT पर इन नई फिल्मों और वेब सीरीज का मजा ले सकते हैं। इस वीकेंड इन बेहतरीन फिल्मों और वेब सीरीज का मजा लें।

Drishyam 3

मोहन लाल की जबरदस्त फिल्म Drishyam 3 21 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है। अगर आपने इसे नहीं देखा है, तो प्राइम वीडियो पर देख लें। यह फिल्म 18 जून को ही स्क्रीन पर आ चुकी है।

अब होगा हिसाब

अगर आप एक थ्रिलर सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इसमें शाहीर शेख को बॉबी के कैरेक्टर में दिखाया गया है, जो अपने लापता भाई को ढूंढने में बिज़ी है, जहाँ कई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं। बाकी कहानी के लिए, इसे 18 जून को Amazon Prime Video पर खुद देखें।

मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा

सस्पेंस, क्राइम और थ्रिल से भरी इस फ़िल्म का मज़ा आप Netflix पर ले सकते हैं। फ़िल्म की कहानी आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेगी।

अथिराडी

अगर आपको एक्शन और कॉमेडी फ़िल्में पसंद हैं, तो यह फ़िल्म आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगी। यह फ़िल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में अवेलेबल है। यह फिल्म 19 जून को सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी।

धुरंधर 2

2026 की सुपरहिट फिल्म धुरंधर 2 नेटफ्लिक्स पर कमाल कर रही है, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर, और यह सबका दिल जीत रही है, तो यहां देखें।

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