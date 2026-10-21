Bihar News: सुपौल में छाती पर 9 दिनों तक कलश रखकर माता की अराधना करने वाली महिला का निधन

बिहार के सुपौल जिले से एक बेहद मर्मस्पर्शी और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। त्रिवेणीगंज बाजार स्थित प्रसिद्ध सार्वजनिक बड़ी दुर्गा मंदिर परिसर में लगातार नौ दिन तक अपनी छाती पर कलश रखने माता की अराधना करने वाली महिला श्रद्धालु 35 वर्षीय सविता देवी का बुधवार को निधन हो गया।

Bihar News: बिहार के सुपौल जिले से एक बेहद मर्मस्पर्शी और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। त्रिवेणीगंज बाजार स्थित प्रसिद्ध सार्वजनिक बड़ी दुर्गा मंदिर परिसर में लगातार नौ दिन तक अपनी छाती पर कलश रखने माता की अराधना करने वाली महिला श्रद्धालु 35 वर्षीय सविता देवी का बुधवार को निधन हो गया। इस घटना से इलाके के लोगों स्तब्ध हैं।

मंदिर परिसर से मंगलवार को लौटीं

जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 4 निवासी वीरेंद्र यादव की पत्नी सविता देवी के रूप में हुई है। उन्होंने इस बार नवरात्र के पावन अवसर पर अपनी अटूट आस्था का परिचय देते हुए मंदिर परिसर में नौ दिनों तक लगातार अपनी छाती पर कलश रखकर कठिन साधना की थी। मंगलवार को नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसके बाद वे माता का आशीर्वाद लेकर मंदिर परिसर से अपने घर वापस लौटी थीं।

सुपौल-9 दिनों तक छाती पर कलश रखकर की मां दुर्गा की आराधना, नवरात्र खत्म होते ही महिला व्रती की मौत से मचा कोहराम।

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घर लौटने के बाद तबीयत बिगड़ी

​परिजनों ने बताया कि नौ दिनों की कठिन साधना से घर लौटने के बाद मंगलवार की देर रात अचानक सविता देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि नवरात्र के व्रत और कठिन साधना के बाद उनके शरीर पर इसका इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परिजनों ने सामान्य घरेलू उपचार और आराम करने की सलाह दी, लेकिन रात बीतने के साथ उनकी हालत नाजुक होती चली गई।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

परिजनों ने बताया कि ​बुधवार की सुबह अचानक उसे सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजन घबरा गए और बिना देर किए उन्हें तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद सविता देवी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं।

मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं

डॉ. उमेश कुमार मंडल ने बताया कि बुधवार सुबह महिला को अस्पताल लाया गया था। परिजनों ने सीने में दर्द होने की बात कही थी। मृतका के मौत का कारण प्रथम दृष्टया डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी और हृदय संबंधी बीमारी भी हो सकती है। हालांकि, महिला की मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।