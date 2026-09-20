तुम क्या वहां चने बेचने गए थे…बाबर आजम पर भड़के वसीम अकरम, इंग्लैंड दौरे की घटना पर लगाई क्लास

बाबर के इस बयान पर अकरम ने तीखा रिएक्शन दिया है. रविवार, 20 सितंबर को एक चैरिटी प्रोग्राम में अकरम ने कहा कि अगर टीम के कप्तान को इतने बड़े बदलाव की जानकारी ही नहीं थी, तो फिर वो टीम के साथ क्या कर रहे थे और उनकी भूमिका क्या थी.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा विवादों में रहा. तीन मैचों की सीरीज में टीम को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. दौरे पर दूसरे मुकाबले में हार के बाद सात खिलाड़ी वापस पाकिस्तान भेज दिए गए. टेस्ट टीम के मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को बाहर कर दिया गया. इस मामले पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने कप्तान बाबर आजम को फटकार लगाई है. उन्होंने खिलाड़ी और कोच को बाहर किए जाने पर जवाब देते हुए कहा था कि वो कुछ नहीं जानते .

पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. टीम में बड़े बदलावों और कप्तानी को लेकर अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ने सीधा बाबर आजम की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में हार के बाद लॉर्ड्स में पाकिस्तान को शर्मनाक 194 रन की हार मिली. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया. मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक जैसे सीनियर समेत सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया था. तीसरे टेस्ट से पहले जब बाबर से इसे लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि यह फैसला उनके लिए भी अचानक सामने आया था.

बाबर के इस बयान पर अकरम ने तीखा रिएक्शन दिया है. रविवार, 20 सितंबर को एक चैरिटी प्रोग्राम में अकरम ने कहा कि अगर टीम के कप्तान को इतने बड़े बदलाव की जानकारी ही नहीं थी, तो फिर वो टीम के साथ क्या कर रहे थे और उनकी भूमिका क्या थी. उन्होंने मजाकिया लहजे में कटाक्ष करते हुए कहा, क्या बाबर इंग्लैंड में “चना बेचने” गए थे. अकरम के मुताबिक कप्तान को अपनी टीम और खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं.

अकरम ने बाबर की कप्तानी क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा, उनको टेस्ट कप्तानी लेने से पहले इसे लेकर अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था. अगर वो पहले मैच में फिट नहीं थे और सलमान आगा ने कप्तानी की थी तो दूसरे मुकाबले में उनको केवल खिलाड़ी के तौर पर खेलने का फैसला करना चाहिए था.अकरम ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति को पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं. उनकी यह राय निजी है और गलत भी हो सकती है.