independence day news:तोशाम में गूंजा देशभक्ति का जज्बा, तिरंगे के रंग में रंगा स्वतंत्रता दिवस समारोह

तोशाम/ भिवानी। देश की आजादी के 80वें वर्ष के उपलक्ष्य में तोशाम में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। उपमंडल प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। समारोह का माहौल देशभक्ति गीतों, नारों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरी तरह राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया।

समारोह में भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम दास मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली।

अपने संबोधन में विधायक घनश्याम दास ने कहा कि भारत की आजादी हजारों वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। आजादी की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय को देश के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार प्रदेश के गांवों और शहरों में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ आमजन के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है।

विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों से बांधा समां

ध्वजारोहण और परेड के बाद विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत शानदार प्रस्तुतियां दीं। बच्चों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देश की विविधता में एकता का संदेश दिया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत हरियाणवी लोक संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। हाथों में तिरंगा और जुबां पर भारत माता के जयकारों के बीच पूरा समारोह स्थल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया।

एसडीएम ने किया मुख्य अतिथि का स्वागत

समारोह में पहुंचने पर एसडीएम संदीप कुमार ने मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम दास का स्वागत किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों और आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार जताया।

समारोह के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया।