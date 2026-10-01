Gold Silver Rate Today Haryana & Punjab: हरियाणा-पंजाब में सोने-चांदी का क्या है भाव? यहां देखें आज की कीमत

Haryana Gold Silver Price Today 1 October 2026: हरियाणा में 1 अक्टूबर, 2026 को 22 कैरेट सोना ₹13,780 और 24 कैरेट सोना ₹14,469 प्रति ग्राम है। चांदी की कीमत ₹240 प्रति ग्राम है।

Haryana, Punjab Gold Silver Price Today 1 October 2026: हरियाणा में 1 अक्टूबर, 2026 को सोने की कीमतें गिरी हैं। आज 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹13,780 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,469 प्रति ग्राम दर्ज की गई है। सोने के भाव में कैरेट के अनुसार अंतर होता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध माना जाता है।

हरियाणा में 22, 24 कैरेट सोने का रेट

आज हरियाणा में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,780 प्रति ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,469 प्रति ग्राम के आसपास है। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत करीब ₹1,44,690 बैठती है। सोना खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्थानीय बाजार में वास्तविक कीमत शहर, ज्वेलर, मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य लागू शुल्क के कारण अलग हो सकती है।

हरियाणा में चांदी का क्या है भाव?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी निवेशकों और खरीदारों की नजर रहती है। हरियाणा में 1 October को चांदी का भाव लगभग ₹245 प्रति ग्राम है। 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,450 है। वहीं, 1 किलोग्राम चांदी का रेट लगभग ₹2,45,000 है। अलग-अलग शहरों और स्रोत सूचकांकों के आधार पर चांदी की कीमत में अंतर देखने को मिल सकता है।

पंजाब में 22, 24 कैरेट सोने का रेट

आज पंजाब में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,780 प्रति ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,469 प्रति ग्राम के आसपास है। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत करीब ₹1,44,690 बैठती है। सोना खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्थानीय बाजार में वास्तविक कीमत शहर, ज्वेलर, मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य लागू शुल्क के कारण कीमतें अलग हो सकती हैं।

पंजाब में क्या है चांदी का भाव?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी निवेशकों और खरीदारों की नजर रहती है। पंजाब में 1 October को चांदी का भाव लगभग ₹245 प्रति ग्राम के बीच है। 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,450 है। वहीं, 1 किलोग्राम चांदी का रेट लगभग ₹2,45,000 है। अलग-अलग शहरों और स्रोत सूचकांकों के आधार पर चांदी की कीमत में अंतर देखने को मिल सकता है।

खरीदारी से पहले रेट की करें पुष्टि

सोना या चांदी खरीदने से पहले अपने शहर के स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करना उचित है। आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क जुड़ने के कारण बाजार में बताई गई धातु की कीमत और खरीद मूल्य अलग हो सकता है।