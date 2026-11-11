Haryana News: जींद में FIR पर भड़के डॉक्टर, गुरुवार को ओपीडी ठप, लंबा आंदोलन करने की चेतावनी

जींद के सिविल अस्पताल में मरीज से मारपीट के मामले में डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कराने पर सरकारी डॉक्टरों ने विरोध जताया है। एचसीएमएस एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को पूरे हरियाणा के सरकारी डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी करेंगे।

Haryana News: जींद के सिविल अस्पताल में मरीज से मारपीट के मामले में डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कराने पर सरकारी डॉक्टरों ने विरोध जताया है। एचसीएमएस एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को पूरे हरियाणा के सरकारी डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी करेंगे, जबकि जींद में डॉक्टर ओपीडी सेवाएं ठप रखेंगे और किसी भी मरीज की एमएलआर नहीं देंगे।

‘डॉक्टरों पर FIR गलत’

जींद में बुधवार को एचसीएमएस एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉ. राजेश भोला और प्रदेश सचिव डॉ. बिजेंद्र ढांडा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करना सरासर गलत है। जिस मरीज को निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने थप्पड़ मारे थे, उसी मरीज ने डॉक्टर को भी गालियां दी थीं। इसके बावजूद डॉक्टर ने मरीज का उपचार किया। हैरानी की बात है कि मरीज के साथ मारपीट नहीं करने के बावजूद डॉक्टरों को एफआईआर में नामजद कर दिया गया।

डॉक्टरों की FIR पर कार्रवाई नहीं

उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मरीज द्वारा गाली-गलौज किए जाने को लेकर पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसोसिएशन ने मांग की कि डॉक्टर को गालियां देने वाले मरीज के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए और डॉक्टरों के नाम एफआईआर से हटाए जाएं।

आंदोलन करने की चेतावनी

जिला प्रधान और प्रदेश सचिव ने चेतावनी दी कि यदि डॉक्टरों के नाम एफआईआर से नहीं हटाए गए तो आंदोलन को लंबा खींचा जाएगा।