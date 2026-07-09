CJP Protest: जंतर-मंतर पर तिरपाल लगाने की अनुमति को लेकर विवाद, अफसर के पैरों में गिरे अभिजीत दीपके, टेंट लगाने की अनुमति मांगी

16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने सीजेपी की शुरूआत की और सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट बनाए

CJP Protest, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर इन दिनों सियासी पारा हाई है। पिछले 20 दिनों से यहां कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन चल रहा है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार को पुलिसवालों के पैर पकड़े और हाथ जोड़े। वे टेंट लगाने की इजाजत मांग रहे थे ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बचाया जा सके।

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी के पैरों में गिरे नजर आ रहे हैं। उन्होंने अफसर का पैर पकड़ लिया और अपना सिर उनके जूते पर रख दिया।

स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी करने का आरोप

दीपके ने इस घटना का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स बारिश में भीग रहे हैं। मैंने पुलिस अधिकारियों से जंतर-मंतर पर टेंट लगाने की परमिशन मांगी है। उन्होंने दूसरे वीडियो में पुलिस पर तिरपाल लाने की कोशिश कर रहे स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। दीपके ने लिखा- महिला स्टूडेंट्स को पुरुष पुलिसवालों ने धक्का दिया।

वांगचुक का 7 किलो वजन घटा

सीजेपी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों और पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। इस प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हैं। वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे हैं। बुधवार को सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक 11 दिनों में उनका वजन 7 किलो से ज्यादा घटकर 59.4 किलो रह गया है।

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