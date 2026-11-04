Punjab News: पंजाब में कर्मचारियों को दीवाली पर तोहफा, DA की 3% किस्त जारी होगी

पंजाब सरकार ने दीवाली के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) की तीन फीसदी किस्त जारी करने का फैसला किया है।

Punjab News: पंजाब सरकार ने दीवाली के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) की तीन फीसदी किस्त जारी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिसंबर के वेतन और पेंशन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

2 महीने में कुल 11% बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार ने दो महीने के भीतर कर्मचारियों के DA में कुल 11 फीसदी की बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में पंजाब के कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 53 फीसदी हो गया है।

मासिक 363 Cr का फायदा

भगवंत मान ने दावा किया कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को हर महीने 363 करोड़ रुपये का लाभ होगा, जबकि कुल 11 फीसदी DA वृद्धि से उन्हें सालाना 3,988 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचेगा।

सरकार के काम की तारीफ

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग राज्य सरकार की योजनाओं से खुश हैं। पिछली सरकारें अक्सर खजाना खाली होने की बात कहती थीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार अब तक राज्य में 71,777 युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है।