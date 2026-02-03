Orry Video: विवाद में टूटा Orry! रोते हुए Video में बोले– ‘सारा, पलक, अमृता…’ देख सन्न रह गए लोग

Orry Video : सोशल मीडिया सेंसेशन ऑरी जो बॉलीवुड स्टार किड्स के साथ अपनी गहरी दोस्ती और हाई-प्रोफाइल पार्टियों में अक्सर दिखने के लिए जाने जाते हैं—एक बार फिर सुर्खियों में हैं।
लेकिन इस बार, यह ग्लैमरस तस्वीरों के लिए नहीं है। इसके बजाय, ऑरी एक परेशान करने वाले वायरल वीडियो की वजह से ट्रेंड कर रहे हैं, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है। यह वीडियो सारा अली खान से जुड़े चल रहे विवाद के बीच सामने आया है, जिससे इन्फ्लुएंसर पर सबका ध्यान गया है।
वायरल क्लिप में ऑरी बेकाबू होकर रोते दिखे
सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे एक वीडियो में ऑरी को रोते हुए, साफ तौर पर परेशान देखा जा सकता है। क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है:
“पलक, अमृता, सारा… तुमने मेरे साथ क्या किया?”
वीडियो में दिखी उनकी इमोशनल हालत ने देखने वालों को चौंका दिया है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि वीडियो असली है या AI-जेनरेटेड। पुष्टि न होने के बावजूद, क्लिप वायरल हो गई है, और कई यूजर्स ऑरी की हालत पर चिंता जता रहे हैं।
ऑरी-सारा अली खान विवाद कैसे शुरू हुआ?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विवाद तब शुरू हुआ जब ऑरी ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की जिसमें उन्होंने “तीन सबसे खराब नामों” का ज़िक्र किया, जिसमें अमृता, सारा और पलक के नाम थे। रील लाइव होने के तुरंत बाद, नेटिज़न्स इन नामों को अमृता सिंह, सारा अली खान और पलक तिवारी से जोड़ने लगे।
यह अटकलें तेज़ी से बढ़ीं, जिससे बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। हालांकि ऑरी ने बाद में रील डिलीट कर दी, लेकिन नुकसान हो चुका था, और सारा अली खान के साथ मनमुटाव की अफवाहें ऑनलाइन फैलने लगीं।
अनफॉलो ड्रामा ने आग में घी डाला
विवाद के बढ़ने के कुछ ही समय बाद, सारा अली खान और उनके भाई इब्राहिम अली खान ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर ऑरी को अनफॉलो कर दिया।
जब बाद में एक यूजर ने ऑरी से पूछा कि क्या उन्होंने भी सारा और इब्राहिम को अनफॉलो कर दिया है, तो उनके जवाब ने आग में घी डालने का काम किया। ऑरी ने जवाब दिया: “बहुत पहले, भाई। यह बात अब सामने आ रही है।” इस कमेंट ने इस अटकल को और मज़बूत किया कि उनके बीच बहुत पहले से ही रिश्ते खराब हो गए थे।
एक और कमेंट जिसने गुस्सा भड़काया
हालात तब और बिगड़ गए जब एक यूजर ने ऑरी की एक पोस्ट पर कमेंट किया, “अमृता आंटी बहुत गुस्से में हैं।” ऑरी ने जवाब दिया: “उनके सिर पर एक गिलास ठंडा पानी डाल दो।” यह बात कई यूज़र्स को पसंद नहीं आई और सोशल मीडिया पर इसकी खूब आलोचना हुई, जिससे उनके खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया।
क्या रोने वाला वीडियो असली है या AI से बनाया गया है?
हालांकि ओरी का रोने वाला वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है और इस पर बहस हो रही है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह क्लिप असली है या AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस अनिश्चितता ने इस घटना के आसपास की उत्सुकता और चिंता को और बढ़ा दिया है।
इंस्टाग्राम रील्स से लेकर अनफॉलो, विवादित कमेंट्स और अब एक दिल दहला देने वाले वायरल वीडियो तक, ओरी-सारा अली खान विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे यह इमोशनल क्लिप असली हो या डिजिटल रूप से बनाया गया हो, इसने निस्संदेह इंटरनेट को हिला दिया है – और अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि आगे क्या होता है।
