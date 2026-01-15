Orry Nupur Sanon Reception Party: ओरी के कपड़ों ने लूट ली लाइमलाइट, नूपुर की रिसेप्शन में हुआ जमकर ट्रोल

Orry Nupur Sanon Reception Party: मंगलवार रात मुंबई में ग्लैमर, चकाचौंध और स्टार पावर का बोलबाला था, क्योंकि कृति सैनन की बहन नूपुर सैनन और पॉपुलर सिंगर स्टेबिन बेन ने अपनी ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट की। उदयपुर की झीलों के किनारे एक शाही समारोह में शादी के बंधन में बंधने के बाद, नए शादीशुदा जोड़े ने मुंबई में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के लिए रेड कार्पेट बिछाया।
हालांकि यह शाम दूल्हा और दुल्हन का जश्न मनाने के लिए थी, लेकिन ऑरी (ओरहान अवात्रामणि) ने अप्रत्याशित रूप से सारी लाइमलाइट चुरा ली – और वह भी गलत कारणों से।
बॉलीवुड सेलेब्स ने रिसेप्शन में चार चांद लगाए
स्टार-स्टडेड रिसेप्शन में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम मौजूद थे। सलमान खान के स्वैग से भरे अंदाज़ से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की सिंपल लेकिन एलिगेंट एंट्री तक, हर पल कैमरे में कैद करने लायक था। दिशा पटानी, मौनी रॉय, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी जैसे सेलेब्रिटीज़ ने अपने शानदार लुक्स से ग्लैमर और बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ऑरी ने एंट्री की, सबकी नज़रें उन पर टिक गईं – और वह भी तारीफ के लिए नहीं।
ऑरी के आउटफिट ने सबको चौंका दिया
अपने अजीब फैशन सेंस के लिए जाने जाने वाले ऑरी ने एक बार फिर ऐसा आउटफिट चुना जिसने सबकी भौंहें चढ़ा दीं। जैसे ही उन्होंने पैपराज़ी के लिए कॉन्फिडेंस के साथ पोज़ दिया, सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके अजीब लुक को ट्रोल करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई।
कमेंट्स तुरंत आने लगे। एक यूज़र ने लिखा, “यह राखी सावंत का मेल वर्ज़न है!” दूसरे ने कमेंट किया, “कम से कम शादी में तो अच्छे कपड़े पहन लो भाई। यह क्या है?” यह पहली बार नहीं है जब ऑरी अपने आउटफिट्स के लिए ट्रोल हुए हैं, लेकिन इस बार, आलोचना पहले से कहीं ज़्यादा थी।
जब फैशन ध्यान भटकाने वाला बन जाए
जहां नूपुर और स्टेबिन की वेडिंग रिसेप्शन प्यार और जश्न के बारे में थी, वहीं ऑरी की फैशन चॉइस रात की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गई। कई यूज़र्स ने तो यह भी कहा कि उनके आउटफिट ने दूल्हा और दुल्हन से ध्यान भटका दिया, जो नेटिज़न्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
नूपुर सैनन और स्टेबिन बेन की शाही शादी के अंदर की तस्वीरें
नूपुर सैनन और स्टेबिन बेन ने 11 जनवरी को उदयपुर में एक सपनों जैसी डेस्टिनेशन वेडिंग में शादी की। इस कपल ने क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रीति-रिवाजों का पालन किया, और उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
तीन दिन के सेलिब्रेशन में हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी शामिल थीं, जहाँ दोनों परिवारों को खूब एन्जॉय करते देखा गया। नूपुर ने हाल ही में अपनी हिंदू शादी की सेरेमनी की तस्वीरें शेयर कीं, और फैंस उनके प्रिंसेस जैसे लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे थे।
लेकिन सारी अटेंशन ओर्री ने बटोरी
शानदार शादी, रोमांटिक माहौल और सेलिब्रिटीज़ की मौजूदगी के बावजूद, ओर्री का ‘सबसे अलग’ फैशन रात की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया।