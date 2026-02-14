O’Romeo: क्या शाहिद कपूर का किरदार हुसैन उस्तरा से है इंस्पायर्ड? जानिए पूरी सच्चाई

O’Romeo: शाहिद कपूर और त्रिप्ति डिमरी की ज़बरदस्त थ्रिलर ओ’रोमियो 13 फरवरी को थिएटर में रिलीज़ हुई और इसने पहले ही काफ़ी ध्यान खींच लिया है। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म में – जो हैदर और कमीने जैसी मशहूर फ़िल्मों के लिए जाने जाते हैं – शाहिद हुसैन उस्तारा नाम के एक खतरनाक क्रिमिनल के रोल में हैं। फ़िल्म को एक स्टाइलिश अंडरवर्ल्ड ड्रामा के तौर पर दिखाया जा रहा है और इसने दर्शकों के बीच उत्सुकता जगाई है, खासकर इस बात को लेकर कि क्या कहानी असल ज़िंदगी से जुड़ी है।

त्रिप्ति डिमरी फ़िल्म में अफ़्शा का रोल कर रही हैं, जो फ़ीमेल लीड और शाहिद की लव इंटरेस्ट है। जबकि मेकर्स ने साफ़ किया है कि ओ’रोमियो एक फिक्शन है, उन्होंने यह भी माना है कि यह असल ज़िंदगी की घटनाओं से इंस्पायर्ड है, जिससे दर्शकों को किरदारों के पीछे की सच्ची कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा है।

सपना दीदी कौन थीं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, माना जा रहा है कि त्रिप्ति डिमरी का कैरेक्टर अशरफ खान से इंस्पायर्ड है, जिन्हें सपना दीदी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मर्डर की साज़िश में शामिल थीं। कहा जाता है कि यह कहानी हुसैन ज़ैदी की किताब ‘माफ़िया क्वींस ऑफ़ मुंबई’ से जुड़ी है, जिसने संजय लीला भंसाली की ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के लिए भी इंस्पिरेशन दी थी। इस कनेक्शन ने ओ’रोमियो के पीछे असल ज़िंदगी के असर के बारे में अंदाज़ों को और हवा दी है।

हुसैन उस्तारा कौन थे?

हुसैन शेख के तौर पर जन्मे हुसैन उस्तारा मुंबई में पले-बढ़े और कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने से पहले वह स्ट्रीट फाइट और प्रोटेक्शन रैकेट के ज़रिए अंडरवर्ल्ड में आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने डराना-धमकाना, हिसाब बराबर करना और प्रोटेक्शन रैकेट चलाने जैसे छोटे लेकिन खतरनाक कामों से शुरुआत की थी। समय के साथ, उन्होंने मुंबई की क्राइम की दुनिया में अपनी पहचान बनाई।

रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि हुसैन उस्तारा के दाऊद इब्राहिम के साथ खराब और दुश्मनी भरे रिश्ते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में, मुंबई ऑर्गनाइज़्ड क्राइम के साये में जी रहा था, जिसमें गैंग वॉर, एक्सटॉर्शन नेटवर्क और पुलिस एनकाउंटर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। इस दौरान, दाऊद इब्राहिम का ताकतवर सिंडिकेट लगभग बिना किसी रोक-टोक के काम कर रहा था।

दाऊद से मिलने के बाद जानलेवा एनकाउंटर

अंडरवर्ल्ड छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए, हुसैन उस्तारा कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम से मिलने दुबई गया। उससे मिलने के बाद, उस्तारा भारत लौट आया—लेकिन उसकी यात्रा दुखद रूप से खत्म हुई। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर उसे गोली मार दी गई, माना जाता है कि यह एक टारगेटेड किलिंग थी।

दाऊद इब्राहिम के साथ एक कड़ी दुश्मनी

कहा जाता है कि हुसैन उस्तारा और दाऊद इब्राहिम के बीच तनाव हितों के टकराव और दोनों में से किसी के भी एक-दूसरे की लीडरशिप के आगे झुकने से इनकार करने की वजह से हुआ था। यह दुश्मनी अंडरवर्ल्ड के अंदर एक भयंकर पावर स्ट्रगल में बदल गई। जबकि दाऊद का एम्पायर बढ़ता रहा, उस्तारा ने कथित तौर पर अकेले काम करना चुना। माना जाता है कि हुसैन उस्तारा की मौत 1998 में हुई थी।

ओ’रोमियो के रिलीज़ होने के साथ ही, हुसैन उस्तारा की कहानी में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सपना दीदी दाऊद इब्राहिम को मारना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसके पति के मर्डर की साज़िश रची थी।

ओ’रोमियो किस बारे में है?

ओ’रोमियो में, शाहिद कपूर एक बेरहम हिटमैन का रोल कर रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी में तब बड़ा मोड़ आता है जब उसे अफशा नाम की एक औरत से प्यार हो जाता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे प्यार एक हिंसक, क्राइम से भरी दुनिया में आता है और हीरो के इमोशनल रास्ते को बदल देता है। कई लोगों का मानना ​​है कि यह कहानी हुसैन उस्तारा और सपना दीदी की ज़िंदगी से मिलती-जुलती है – दो ऐसे लोग जो क्राइम, खतरे और एक दुखद अतीत से जुड़े हुए हैं।

ओ’रोमियो फिक्शन है या रियलिटी?

मेकर्स ने साफ कहा है कि ओ’रोमियो एक फिक्शनल कहानी है जो असली घटनाओं से प्रेरित है। हालांकि, कहानी और किरदार हुसैन उस्तारा और सपना दीदी की ज़िंदगी के कुछ हिस्सों से मिलते-जुलते लगते हैं। हालांकि फिल्म यह दावा नहीं करती कि यह सीधे-सीधे कहानी को दोबारा पेश कर रही है, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी विवादित और नाटकीय कहानियों से कुछ हिस्से लेती हुई लगती है।

रोमांस, क्राइम और मिस्ट्री के अपने मेल से, ओ’रोमियो ने न केवल दर्शकों को आकर्षित किया है, बल्कि मुंबई की सबसे चर्चित अंडरवर्ल्ड कहानियों में से एक में दिलचस्पी भी जगाई है।