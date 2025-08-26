A Training camp for agricultural officers : कपास की फसल में गुलाबी सुंडी व सफेद मक्खी के नियंत्रण पर कृषि अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

गुलाबी सुंडी व सफेद मक्खी के नियंत्रण पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के उपरांत।

Faridabad News(आज समाज नेटवर्क) ग्रेटर फरीदाबाद। कृषि विज्ञान केंद्र फरीदाबाद परिसर पर मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र फरीदाबाद द्वारा द्वारा जिला फरीदाबाद व गुरुग्राम के कृषि अधिकारियों के लिए गुलाबी सुंडी व सफेद मक्खी के नियंत्रण पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कपास अनुभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ. कर्मल सिंह ने विभिन्न सस्य क्रियाएं का उल्लेख करते हुए बताया कि कपास की अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए कपास में उचित खरपतवार नियंत्रण व खाद की सही मात्रा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है।

कीट वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल जाखड़ ने बताया कि कपास में गुलाबी सुंडी व सफेद मक्खी का प्रभावी नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने फेरोमोन ट्रैप का कपास में प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया। डॉ. अनिल सैनी पादप रोग विशेषज्ञ ने कपास की विभिन्न बीमारियों की पहचान व उनका प्रभावी नियंत्रण करने के तरीके सुझाए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार मोहन ने कपास में उर्वरक प्रबंधन पर अपने विचार रखें। व इस अवसर पर तकनीकी सहायक कृषि व किसान कल्याण विभाग रॉबर्ट रॉबिंसन, व जिला फरीदाबाद व गुडग़ांव के उप मंडल कृषि अधिकारी व ब्लॉक कृषि अधिकारी,कृषि सुपरवाइजर व अन्य कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. अशोक देशवाल,कार्यकारी वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, फरीदाबाद ने उक्त प्रशिक्षण उपस्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों का आभार जताया।

