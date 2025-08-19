PM Modi Appeal to Opposition : विपक्ष भी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करे : पीएम

कहा, राधाकृष्णन के जीवन में कोई विवाद नहीं, उन्होंने केवल समाज और देश के लिए काम किया

PM Modi Appeal to Opposition (आज समाज), नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बनने के लिए बहुत ही योग्य नेता हैं। उनके जीवन में कोई विवाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दाग नहीं, उन्होंने बहुत ही सादा जीवन जिया है और केवल समाज और देश के लिए काम किया है। अगर ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनता है, तो यह देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए विपक्ष को भी चाहिए कि वे सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन करे। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सत्तारूढ़ दल के सांसदों की एक बैठक में सीपी राधाकृष्णन के अभिनंदन के दौरान बोल रहे थे।

भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं ने किया स्वागत

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई सहयोगियों सहित उनके शीर्ष नेताओं ने राधाकृष्णन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं खासकर विपक्ष से राजग उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। सर्वसम्मति से समर्थन करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि पूरी पार्टी और सभी दलों के सांसद एकजुट होकर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से तय किए गए उम्मीदवार का सर्वसम्मति से समर्थन करें। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक बहुत अच्छा नाम हैं। सभी ने इसे स्वीकार किया है।

कल दाखिल करेंगे नामांकन

देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होंगे। इन चुनाव के लिए बीते रविवार को एनडीए की अहम बैठक में सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन के अपना प्रत्याशी चुन लिया गया। सीपी राधाकृष्णन के कल नामांकन करने की पूरी संभावना है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साझा की है। उन्होंने कहा की सीपी राधाकृष्णन एक सूझवान राजनीतिज्ञ हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए सही दावेदार हैं। इसी लिए एनडीए की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन कल उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करेंगे।

