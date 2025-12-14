Punjab Breaking News : लोगों को गुमराह कर रही विपक्षी पार्टियां : मान

कहा, कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा आगामी चुनावों में होने वाली अपनी स्पष्ट हार से घबरा गए हैं

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध ऐसे बयान देकर अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनावों में अपनी हार देखते हुए कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा लोगों को गुमराह करने वाली चालें चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा कांग्रेस को बार-बार नकारा गया है और अकाली दल को ज्यादातर उप-चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये पार्टियां आगामी चुनावों में होने वाली अपनी हार से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिस कारण वे अपनी साख बचाने के लिए ऐसे निराधार बयान दे रही हैं।

आरोपों को सिद्ध करें पूर्व सीएम

मुख्यमंत्री ने चन्नी को उनके द्वारा लगाए जा रहे निराधार आरोपों को साबित करने और यह दिखाने की चुनौती दी कि अतिरिक्त बैलट पेपर कहां छापे गए हैं। उन्होंने कहा कि खुद को कमजोर वर्गों का मसीहा बताने वाला नेता सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ऐसी चालें चल रहा है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि रिकार्ड पर है कि न तो कभी चन्नी और न ही उनकी पार्टी का कोई नेता कभी लोगों के पास गया है, जिस कारण उन्हें लोगों ने बार-बार बाहर का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों की सेवा करने की बजाय हमेशा हर पांच साल बाद अपनी बारी का इंतजार किया है, लेकिन अब उनके सपने पूरे नहीं हो रहे, जिस कारण वे निराश हैं।

कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि चन्नी को ऐसे दिखावे में उलझने की बजाय विधान सभा चुनावों के लिए अगले चेहरे की घोषणा के लिए उनके मुख्य दफ्तर में हो रही नीलामी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चन्नी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना वे नेतृत्व की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी चालों से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों ने पहले ही इन चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है, जिस कारण कांग्रेस नेतृत्व घबरा गया है।