Vice President Election Update : उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने बी. सुदर्शन रेड्डी को चुना प्रत्याशी

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं बी. रेड्डी, अब रेड्डी और राधाकृष्णन में होगा मुकाबला

Vice President Election Update (आज समाज), नई दिल्ली : पीएम मोदी की उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को समर्थन की अपील के कुछ ही घंटे बाद विपक्ष ने अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी. सुदर्शन रेड्डी विपक्षी दलों के प्रत्याशी होंगे। खास बात है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर जस्टिस रेड्डी आंध्रप्रदेश से, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं।

आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए नामांकन 21 तक भरे जाएंगे। वोटिंग 9 सितंबर को होगी। रिटायर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। उन्होंने बीए, एलएलबी की है। 2 मई, 1995 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इसके बाद 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2007 में वे सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किए गए। 2011 में उनका रिटायरमेंट हुआ था।

प्रधानमंत्री ने यह अपील की थी

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बनने के लिए बहुत ही योग्य नेता हैं। उनके जीवन में कोई विवाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दाग नहीं, उन्होंने बहुत ही सादा जीवन जिया है और केवल समाज और देश के लिए काम किया है। अगर ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनता है, तो यह देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए विपक्ष को भी चाहिए कि वे सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन करे। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सत्तारूढ़ दल के सांसदों की एक बैठक में सीपी राधाकृष्णन के अभिनंदन के दौरान बोल रहे थे।

भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं ने किया स्वागत

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई सहयोगियों सहित उनके शीर्ष नेताओं ने राधाकृष्णन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं खासकर विपक्ष से राजग उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। सर्वसम्मति से समर्थन करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि पूरी पार्टी और सभी दलों के सांसद एकजुट होकर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से तय किए गए उम्मीदवार का सर्वसम्मति से समर्थन करें। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक बहुत अच्छा नाम हैं। सभी ने इसे स्वीकार किया है।

