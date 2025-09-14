Opposed of Pakistan : पाकिस्तान को ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा से करना चाहिए बाहर  : विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल

Opposed of Pakistan (आज समाज) करनाल। क्रिकेट एशिया कप में रविवार शाम के समय 8:00 बजे भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है इस मैच को लेकर भारतीयों की राय सामने आ रही है कि इस मैच का बाय काट होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है और देश में कहीं आतंकवादी गतिविधियों के चलते हैं हमारे सैनिकों और देशवासियों ने अपनी शहादत दी है अब इस पर पहलगांव में शहीद हुए विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल का भी बयान सामने आया है।

राजेश नरवाल ने कहा है कि हम इसका बायकॉट करते हैं और पूरे भारतीयों को इसका बायकॉट करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ इस प्रकार के मैच नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वह एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है वहां के जो नेता और मिलिट्री है वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है ऐसे में हमें इस मैच का और पाकिस्तान के साथ होने वाले प्रत्येक मैच का विरोध करना चाहिए।

पाकिस्तान का करना चाहिए विरोध : राजेश नरवाल

उन्होंने कहा कि हमें टूर्नामेंट का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसी टूर्नामेंट में भाग ना ले। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का बायो काट प्रत्येक खेल में होता है। तो वहां की जनता को भी पता चलेगा कि चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान का विरोध हो रहा है और उनको खेलने नहीं दिया जा रहा वहां की जनता को समझना भी जरूरी है कि क्यों पाकिस्तान की टीम को बाहर किया गया है सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऐसी प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान की एंट्री नहीं होनी चाहिए।

जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के मैच के ऊपर मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है कि पाकिस्तान के साथ मैच को खेल की भावना से देखना चाहिए इस पर उन्होंने कहा कि यह मेरे निजी विचार है कि पाकिस्तान का विरोध होना चाहिए वह बड़े स्तर के नेता है उनकी सोच बड़ी है

वह अपने हिसाब से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर बात करते हैं मैं उनके किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मेरी अपनी निजी सोच है कि पाकिस्तान का बायो काट करना चाहिए केवल मुझे ही नहीं सभी भारतीयों को करना चाहिए क्योंकि पहल गांव में 26 निर्दोष लोगों को जान गई है 26 परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य कोई हैं और यह पीड़ा सिर्फ 26 परिवारों के नहीं है पूरे भारत की है।

