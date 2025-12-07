OPPO Reno 15 : 100W चार्जिंग सपोर्ट और Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ होगा लॉन्च

OPPO Reno 15 Launch, आज समाज : Oppo Reno 15 स्मार्टफोन को चीन में 17 नवंबर, 2025 को MediaTek Dimensity 8250 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन इस स्मार्टफोन के इंडियन वर्शन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही, इसमें उसी 6000 mAh बैटरी पैक के साथ तेज़ 100W चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। Oppo Reno 15 स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च से पहले इसके बारे में ये पांच बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए।

1. Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर

Oppo Reno 15 स्मार्टफोन में इस स्मार्टफोन के चीनी वेरिएंट में आने वाले MediaTek चिप की जगह Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यह 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा। स्मार्टफोन के ColorOS 16 के साथ Android 16 पर चलने की भी संभावना है।

2. Full HD+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले

वैसे, Oppo Reno 15 स्मार्टफोन में वही 6.7-इंच का Full HD+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120 Hz रिफ्रेश रेट और 1600 nits तक की पीक ब्राइटनेस होगी। साथ ही, इसे IP68 / IP69 वॉटर और इंडस्ट्रियल रेजिस्टेंस रेटिंग मिलती है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाती है।

3. 100W चार्जिंग सपोर्ट

Oppo Reno 15 स्मार्टफोन 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ बड़े 6000 mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी पैक के साथ आता है, लेकिन इंडियन वर्जन के लिए, इसमें फास्ट 100W चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

4. कैमरा सेटअप

इसके साथ ही, हो सकता है कि कैमरा सेटअप में कोई बदलाव न हो, क्योंकि इसमें वही ट्रिपल-कैमरा सिस्टम होने की संभावना है जो चीनी वेरिएंट में मिलता है, जिसमें OIS के साथ 50 MP का मेन Sony LYT 600 सेंसर + 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 2 MP का मैक्रो लेंस है।

5. कीमत

अभी तक, कंपनी ने Oppo Reno 15 स्मार्टफोन के लिए कोई ऑफिशियल भारतीय लॉन्च की तारीख नहीं बताई है। हालांकि, आप इस स्मार्टफोन को जनवरी या फरवरी 2026 में बेस मॉडल की अनुमानित कीमत लगभग 39,990 के साथ देख सकते हैं।

