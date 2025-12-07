Oppo New Smartphone: ₹12,499 में आ सकता है Oppo का नया स्मार्टफोन, भारत लॉन्च की तैयारी पूरी

Oppo New Smartphone: Oppo जल्द ही Oppo A6x के लॉन्च के साथ भारत में अपने बजट स्मार्टफोन लाइनअप को बढ़ा सकता है। आने वाले हैंडसेट से Oppo A5x 5G की जगह लेने की उम्मीद है, जिसे इस साल मई में 4GB + 128GB वैरिएंट के लिए ₹13,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।

हाल के लीक से पता चलता है कि Oppo अपने किफायती सेगमेंट को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है, और नई कीमत की जानकारी – साथ ही खास स्पेसिफिकेशन्स – अब ऑनलाइन सामने आए हैं, जिससे Oppo A6x से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसकी साफ तस्वीर मिलती है।

भारत में Oppo A6x की संभावित कीमत

X पर टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) के अनुसार, Oppo A6x की भारत में 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत ₹12,499 हो सकती है।

स्मार्टफोन के इन कॉन्फ़िगरेशन में भी लॉन्च होने की उम्मीद है:

4GB + 128GB – ₹13,499

6GB + 128GB – ₹14,999

अगर ये कीमतें सही रहती हैं, तो Oppo A6x बजट सेगमेंट में एक कॉम्पिटिटिव ऑप्शन बन जाएगा।

Oppo A6x: उम्मीद के मुताबिक स्पेसिफिकेशन्स

इसी टिपस्टर के पहले के लीक से पता चलता है कि Oppo A6x में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच HD+ LCD डिस्प्ले हो सकता है, जो एक स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा। फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट होने की उम्मीद है और यह Android 15-बेस्ड ColorOS 15 पर चल सकता है।

कैमरा, बैटरी और दूसरी जानकारी

कैमरे की बात करें तो, Oppo A6x में ये फ़ीचर हो सकते हैं:

13MP प्राइमरी रियर कैमरा

VGA सेकेंडरी सेंसर

सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए 5MP फ्रंट कैमरा

हैंडसेट में 6,500mAh की बैटरी हो सकती है जो 45W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सही रहेगा।

ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो, फ़ोन के डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IP64 रेटिंग के साथ आने की अफ़वाह है। इसकी मोटाई 8.58mm और वज़न लगभग 212 ग्राम हो सकता है।

डिज़ाइन और कलर ऑप्शन

लीक हुई प्रमोशनल इमेज से पता चलता है कि बैक पैनल पर ऊपर-बाएँ कोने में एक वर्टिकल, गोली के आकार का कैमरा मॉड्यूल होगा। Oppo A6x ग्रे और लाइट ब्लू कलर ऑप्शन में मिल सकता है। मज़बूत स्पेसिफिकेशन और अग्रेसिव कीमत के साथ, Oppo A6x भारत में ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद एक आकर्षक बजट स्मार्टफोन हो सकता है।

