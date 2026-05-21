Oppo 5G Phone: ओप्पो ने लॉन्च किया 200MP कैमरा वाला 5G स्मार्टफोन! फ्लैगशिप बीस्ट में 16GB तक रैम

Oppo 5G Phone: ओप्पो ने ऑफिशियली भारत में अपने बिल्कुल नए प्रीमियम 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें बहुत इंतज़ार किया जा रहा ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा भी शामिल है। फाइंड X9 लाइनअप में टॉप-एंड मॉडल के तौर पर, यह स्मार्टफोन फ्लैगशिप-लेवल स्पेसिफिकेशन्स, बड़ी बैटरी, पावरफुल AI कैमरा टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा-प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है।

अल्ट्रा वेरिएंट के साथ, ओप्पो ने नया फाइंड X9s भी पेश किया, जिससे भारत में कंपनी का प्रीमियम स्मार्टफोन पोर्टफोलियो और बढ़ गया है।

स्नैपड्रैगन पावर के साथ प्रीमियम फ्लैगशिप

नया लॉन्च हुआ ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से पावर्ड है, जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI-पावर्ड फीचर्स के लिए टॉप-टियर परफॉर्मेंस देता है।

डिवाइस में ये हैं:

16GB तक LPDDR5X RAM

एड्रेनो 840 GPU

एंड्रॉइड 16-बेस्ड ColorOS 16

यह फ़ोन को Oppo के अब तक के सबसे पावरफुल फ्लैगशिप डिवाइस में से एक बनाता है।

शानदार QHD+ AMOLED डिस्प्ले

स्मार्टफोन में 6.82-इंच का बड़ा QHD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें ये हैं:

120Hz रिफ्रेश रेट

1,800 nits तक की पीक ब्राइटनेस

कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन

प्रीमियम कर्व्ड डिस्प्ले अल्ट्रा-स्मूद विज़ुअल्स और फ्लैगशिप-लेवल की व्यूइंग क्वालिटी का वादा करता है।

200MP हैसलब्लैड कैमरा सेटअप सबसे खास है

फोटोग्राफी नए Oppo फ्लैगशिप की सबसे बड़ी खासियत है। फ़ोन में Hasselblad-ट्यून्ड क्वाड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें ये फ़ीचर हैं:

OIS के साथ 200MP प्राइमरी कैमरा

50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर

200MP टेलीफ़ोटो लेंस

50MP अल्ट्रा-टेलीफ़ोटो कैमरा

डिवाइस सपोर्ट करता है:

10x ऑप्टिकल ज़ूम

120x तक डिजिटल ज़ूम

30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग

120fps पर 4K रिकॉर्डिंग

Dolby Vision वीडियो कैप्चर

सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए, स्मार्टफ़ोन में एक पावरफ़ुल 50MP फ्रंट कैमरा है।

100W फ़ास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी 7,050mAh बैटरी

Oppo ने फ़ोन में बड़ी 7,050mAh बैटरी दी है, जो इसे हेवी यूज़र्स और गेमर्स के लिए आइडियल बनाती है।

डिवाइस ये भी सपोर्ट करता है:

100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग

लंबे समय तक चलने वाला बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन

एडवांस्ड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम

भारत में Oppo Find X9 Ultra की कीमत

Oppo Find X9 Ultra के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹1,69,999 से शुरू होती है।

फोन इन रंगों में उपलब्ध है:

कैन्यन ऑरेंज

टुंड्रा अंबर

कस्टमर स्मार्टफोन को इन जगहों से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं:

Amazon

Flipkart

Oppo का ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर

फ्री गिफ्ट और लॉन्च ऑफर

Oppo जल्दी खरीदने वालों के लिए रोमांचक लॉन्च बेनिफिट भी दे रहा है। जो कस्टमर 27 मई से पहले डिवाइस की प्री-बुकिंग करेंगे, उन्हें ₹11,000 तक का प्रीमियम गिफ़्ट बॉक्स मिलेगा, जिसमें ये शामिल हैं:

Oppo Enco Air 5 Pro TWS ईयरबड्स

ऑफिशियल Oppo Find X9 Ultra प्रोटेक्टिव केस

कंपनी ये भी दे रही है:

₹22,000 तक का एक्सचेंज बोनस

24 महीने तक ज़ीरो डाउन पेमेंट फाइनेंसिंग

SBI, HDFC, IDFC First, Kotak Mahindra, और YES Bank कार्ड पर 10% तक का इंस्टेंट कैशबैक, साथ ही कुछ खास UPI ट्रांज़ैक्शन

अपने पावरफुल 200MP कैमरा सेटअप, फ्लैगशिप Snapdragon प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, और अल्ट्रा-प्रीमियम डिज़ाइन के साथ, नया Oppo Find X9 Ultra साफ़ तौर पर उन यूज़र्स के लिए है जो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लग्ज़री Android स्मार्टफोन एक्सपीरियंस चाहते हैं।