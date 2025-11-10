Oppo Find X9 Series Launch: 200MP कैमरे वाला धांसू फोन मचाएगा धमाल, जानें कब होगी भारत में एंट्री

Oppo Find X9 Series Launch: Oppo अपनी आगामी Find X9 सीरीज़ के साथ भारतीय फ्लैगशिप बाज़ार में धमाकेदार एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्रांड ने इस बहुप्रतीक्षित लाइनअप के भारत में लॉन्च की तारीख की आधिकारिक पुष्टि कर दी है, और तकनीक प्रेमी इसके शानदार डिज़ाइन, दमदार परफॉर्मेंस और नेक्स्ट-लेवल कैमरा सेटअप को देखने के लिए बेताब हैं।

चीन में पहले ही लॉन्च हो चुकी Oppo Find X9 सीरीज़ अब अपने Hasselblad-संचालित 200MP “अल्ट्रा क्लियर” कैमरा, अत्याधुनिक चिपसेट और प्रीमियम, स्लीक डिज़ाइन के साथ भारत आ रही है जो लक्ज़री का एहसास कराता है।

Oppo Find X9 सीरीज़ भारत में लॉन्च की तारीख

Oppo ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Find X9 सीरीज़ 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगी। लॉन्च इवेंट का सीधा प्रसारण Oppo के YouTube चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इस लाइनअप में दो मॉडल शामिल होंगे – ओप्पो फाइंड X9 और ओप्पो फाइंड X9 प्रो।

विशेष ऑफर: शुरुआती खरीदारों के लिए ₹99 का प्रिविलेज पैक

इस डील को और भी बेहतर बनाने के लिए, ओप्पो केवल ₹99 में एक प्रिविलेज पैक दे रहा है, जिसमें शामिल हैं:

₹1,000 का एक्सचेंज कूपन

मुफ़्त SUPERVOOC 80W चार्जर

2 साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान

यह विशेष ऑफर फाइंड X9 सीरीज़ की खरीदारी पर सीमित समय के लिए उपलब्ध होगा।

डिस्प्ले और डिज़ाइन

फाइंड X9: 6.59-इंच OLED डिस्प्ले

फाइंड X9 प्रो: 6.78-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले

दोनों मॉडल 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जो बेहद स्मूथ विजुअल और जीवंत रंग प्रदान करते हैं। डिज़ाइन प्रीमियम और मिनिमलिस्ट है, जिसे एक सच्चा फ्लैगशिप फील देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रदर्शन और सॉफ्टवेयर

दोनों स्मार्टफोन डाइमेंशन 9500 चिपसेट पर चलते हैं, जो 16GB तक रैम और 1TB स्टोरेज के साथ आता है। ग्राफ़िक्स के लिए, ओप्पो ने Arm G1-Ultra GPU का इस्तेमाल किया है, जो गेमिंग या मल्टीटास्किंग के दौरान भी बेहतरीन प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। ये फोन एंड्रॉइड 16 पर आधारित ColorOS 16 के साथ आते हैं, जो नवीनतम सुविधाएँ, UI संवर्द्धन और सुरक्षा अपडेट प्रदान करता है।

