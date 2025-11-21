Operation Trackdown : ऑपरेशन ट्रैकडाउन में पुलिस का चला बड़ा वार, 69 अपराधी गिरफ्तार

पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी कुलदीप सिंह। 
  • अपराधियों में हड़कंप, हथियार और नशीला पदार्थ भारी मात्रा में बरामद

Jind News ,आज समाज, जींद। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत जिला जींद को काफी सफलता मिली है। इस अभियान से अपराधों पर अंकुश लगाने में भी काफी मदद मिली है। अभियान के तहत जिला में गंभीर अपराधों में 69 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं तथा इस अवधि में अपराधियों से 14 अवैध पिस्तौल, एक देशी कट्टा, दो मैग्जीन, 19 रौंद बरामद किए गए हैं।

नशा तस्करों के खिलाफ  कार्रवाई करते हुए काफी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। इसी प्रकार इस अवधि के दौरान फायर इंसीडेंट केसों में कुल 12 केस दर्ज किए गए हैं। जिसमें  सात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। तीन के खिलाफ  लुक आउट नोटिस जारी करवाए गए तथा 13 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई।

अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस महानिदेशक द्वारा पांच नवंबर से 20 नवंबर तक प्रदेशभर में चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत जिला जींद पुलिस ने संगठित अपराध, अवैध हथियार व एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध, फरार और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई की है।

उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और एक अपराधी कि जमानत रद्द करवाई गई तथा जेल से बाहर आए नौ अपराधियों के खिलाफ  नियमानुसार कार्यवाही की गई।  उन्होंने बताया कि इसी प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रशासन की मदद से पराली जलाने के 108 मुकद्में दर्ज किए गए हैं। जिनमें 95 आरोपितों को  गिरफ्तार किया गया है।

गश्त, निगरानी, खूफिया तंत्र से अपराध नियंत्रण में आया सुधार  

एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि आप्रेशन ट्रैकडाउन अभियान का उद्देश्य जिले में अपराधियों की धरपकड़ कर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आपराधिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना था। पुलिस द्वारा निरंतर गश्त, निगरानी, खूफिया तंत्र को मजबूत करने और तकनीक आधारित पुलिसिंग के चलते अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सुधार आया है।

उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराध और अपराधियों पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण हो सके। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अपराध मुक्त और सुरक्षित समाज के लक्ष्य की ओर निरंतर कार्यरत है। कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शा नही जाएगा।

