Operation Trackdown : संगीन अपराधों में संलिप्त 138 अपराधियों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
पुलिस आयुक्त सतेन्द्र कुमार गुप्ता का पी.पी.साईज फोटो।
  • 20 देसी कट्टा, 38 जिंदा कारतूस, 4 पिस्टल, 1 चाकू, 32.63 ग्राम स्मैक, हीरोइन, 14 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद
  • 46 अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री सीट

Faridabad News , आज समाज , फरीदाबाद। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देश पर हरियाणा पुलिस द्वारा 5 नवंबर से ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया। जिसके अंतर्गत गंभीर अपराध जैसे हत्या, लूट, स्नैचिंग, एनडीपीएस, शस्त्र अधिनियम के मामलों में कार्यवाही करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने पिछले 23 दिनों में ऐसे 138 गंभीर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

अन्य मामलों में 539 अपराधी गिरफ्तार किये गये

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गंभीर प्रवृत्ति के अपराधियों पर प्रहार करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा 5 नवंबर से ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए फरीदाबाद पुलिस के सभी थाना, चौकी व अपराध शाखाओं को गंभीर अपराधियों की गिरफ्तारी के टारगेट दिये गये।

जिस पर कार्यवाही करते हुए पिछले 23 दिनों में फरीदाबाद पुलिस ने गंभीर प्रवृत्ति के 138 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान 46 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली गई है, जिन पर लगातार निगरानी जारी रहेगी। इस अवधि के अन्य मामलों में 539 अपराधी गिरफ्तार किये गये हैं।

मनोज उर्फ जीरो वासी बल्लभगढ़ का हिस्ट्रीसीटर , गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में फरीदाबाद पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिनमें मनोज उर्फ जीरो वासी गांव मच्छगर को एक फिरौती के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गयाए जिसके विरुद्ध 21 मामले पूर्व में दर्ज हैं और वह थाना सदर बल्लभगढ़ का हिस्ट्रीसीटर है। वहीं एक हत्या के प्रयास में रोहित वासी मच्छगर को गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध लूटए हत्या का प्रयास व शस्त्र अधिनियम सहित 6 मामले दर्ज है।

एक अन्य आरोपी वरुण वासी भुद्दत कॉलोनी बल्लभगढ़ को शस्त्र अधिनियम के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गयाए जिसके विरुद्ध मारपीट, हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम सहित 24 मामले दर्ज है। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेशन के दौरान अपराधियों की कमर तोड़ते हुए फरीदाबाद पुलिस ने 20 देसी कट्टा, 38 जिंदा कारतूस, 4 पिस्टल, 1 चाकू, 32.63 ग्राम स्मैक, हीरोइन, 14 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद की है।

फरीदाबाद पुलिस की अहम भूमिका 

पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हत्या के 28 अपराधी, हत्या के प्रयास के 30, लूट डकैती के 7, स्नैचिंग के 7, फिरौती, ब्लैकमेलिंग के 10, एनडीपीएस के 36 व शस्त्र अधिनियम के 35 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। फरीदाबाद पुलिस की अपराधियों पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जायेगा।

