यूपी से पानीपत में बेचने के लिए आया, ग्राहक की फिराक में घूम रहा था

सीआईए थ्री पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर दबिश देकर आरोपी को काबू किया

Operation Track Down (आज समाज), पानीपत : पुलिस महानिदेशक ओ.पी सिंह आईपीएस के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के कुशल नेतृत्व में पानीपत पुलिस द्वारा ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को सीआईए थ्री पुलिस टीम ने एक युवक को अवैध हथियारों के साथ काबू किया। आरोपी के पास से 2 देसी पिस्तौल व 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी की पहचान यूपी के बागपत जिला के गांव रठोडा हाल जन्नत कालोनी कांधला शामली निवासी सादिक सादिक के रूप में हुई है।

पिस्तौल को खोलकर जांच की तो लोडेड मिले

सीआईए थ्री प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि उनकी टीम को शनिवार देर शाम गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि संदिग्ध किस्म का एक युवक चौटाला रोड से सेक्टर 29 की तरफ पैदल आ रहा है। युवक के पास अवैध हथियार होने की संभावना है। सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस टीम तुरंत चौटाला रोड के नजदीक पहुंची और पेड़ों की ऑड लेकर संदिग्धों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ देर पश्चात संदिग्ध किस्म का एक युवक चौटाला रोड की तरफ से पैदल आते हुए दिखाई दिया।तत्परता से कार्रवाई कर पुलिस टीम ने युवक को काबू कर पूछताछ की दो उसने अपनी पहचान सादिक पुत्र मेहताब निवासी गांव राठोडा शामली यूपी के रूप में बताई। तलाशी लेने पर युवक की पहनी हुई लोवर से 2 देसी पिस्तौल व 6 जिंदा कारतूस मिले। पिस्तौल को खोलकर जांच की तो लोडेड मिले। अनलोड करने पर दो जिंदा कारतूस मिले।

अवैध हथियार रखने का शौक

प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया उसको अवैध हथियार रखने का शौक है। उसने उक्त देसी पिस्तौल वह जिंदा कारतूस गत दिनों यूपी में कांधला निवासी एक युवक से 15 हजार रूपए में खरीदे थे। शार्टकट तरिके से पैसे कमाने के लिए वह शनिवार को अवैध देशी पिस्तौल व जिंदा कारतूस को लेकर पानीपत में बेचने के लिए ग्राहक की फिराक में आया था। आरोपी सादिक के खिलाफ थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने रविवार को आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने साथ ही असला सप्लायर के ठिकानों का पता लगा काबू करने का प्रयास करेगी।

ये भी पढ़ें: Dr. Arvind Sharma चुलकाना धाम पहुंचे, बोले – चुलकाना गांव अब केवल गांव ही नहीं यह बन चुका है धाम